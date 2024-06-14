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James Cameron'dan Titanik itirafı: 'Hiç istemedim'
James Cameron'dan Titanik itirafı: 'Hiç istemedim'
Sputnik Türkiye
1997 yılında dünya çapında gişe rekorları kıran ve sinema dünyasının klasikleri arasına giren Titanic filminin yönetmeni James Cameron, oyuncu seçimiyle ilgili... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T11:58+0300
2024-06-14T11:58+0300
yaşam
james cameron
titanik
film
itiraf
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James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun paylaştığı, Celine Dion'un sesiyle ikonik hale gelen Titanic filmi, yıllar geçse de ilgi çekmeye devam ediyor. Ünlü yönetmen, son röportajında oyuncu kadrosunu belirlerken yaşadığı tereddütleri paylaştı ve Kate Winslet'ın filmde yer almasını başta istemediğini açıkladı.O dönemde 22 yaşında olan Winslet, Titanic'ten önce Sense and Sensibility (1995), Jude (1996) ve Hamlet (1996) gibi edebi uyarlamalarda rol almıştı. Cameron, Winslet'a "Korse Kate" adının verildiğini hatırlatarak, "O çok canlıydı. Odaya büyük bir özgüvenle gelmişti ve onda o yaşam kıvılcımı vardı." ifadelerini kullandı.Titanic, 1998 Oscar ödüllerinde En İyi Film dahil 11 dalda ödül kazanarak sinema tarihinde unutulmaz bir yer edindi.
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james cameron, titanik, film, itiraf, kate winslet, leonardo dicaprio

James Cameron'dan Titanik itirafı: 'Hiç istemedim'

11:58 14.06.2024
Titanik
Titanik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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1997 yılında dünya çapında gişe rekorları kıran ve sinema dünyasının klasikleri arasına giren Titanic filminin yönetmeni James Cameron, oyuncu seçimiyle ilgili yaptığı itirafla gündeme geldi.
James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun paylaştığı, Celine Dion'un sesiyle ikonik hale gelen Titanic filmi, yıllar geçse de ilgi çekmeye devam ediyor. Ünlü yönetmen, son röportajında oyuncu kadrosunu belirlerken yaşadığı tereddütleri paylaştı ve Kate Winslet'ın filmde yer almasını başta istemediğini açıkladı.
O dönemde 22 yaşında olan Winslet, Titanic'ten önce Sense and Sensibility (1995), Jude (1996) ve Hamlet (1996) gibi edebi uyarlamalarda rol almıştı. Cameron, Winslet'a "Korse Kate" adının verildiğini hatırlatarak, "O çok canlıydı. Odaya büyük bir özgüvenle gelmişti ve onda o yaşam kıvılcımı vardı." ifadelerini kullandı.
Titanic, 1998 Oscar ödüllerinde En İyi Film dahil 11 dalda ödül kazanarak sinema tarihinde unutulmaz bir yer edindi.
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