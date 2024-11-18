https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ticaret-bakani-bolat-bagdatta-irak-ticaret-bakani-atir-el-gireyri-ile-bir-araya-geldi-1090511529.html
Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile bir araya geldi
Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile iki ülkenin ticaret heyetlerinin toplantısına başkanlık yaptı. Mevkidaşıyla... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T12:22+0300
2024-11-18T12:22+0300
2024-11-18T12:22+0300
türkiye
ömer bolat
irak
atir el-gireyri
irak ticaret bakanı
bağdat
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Resmi ziyaret kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Ticaret bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak ikili ticaret toplantısına katıldı. Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile bugün bir araya gelen Bakan Bolat ziyaretine dair şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-bolat-acikladi-turkiyenin-dis-ticaret-acigi-ekimde-geriledi-1089953030.html
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ömer bolat, irak, atir el-gireyri, irak ticaret bakanı, bağdat
ömer bolat, irak, atir el-gireyri, irak ticaret bakanı, bağdat
Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile bir araya geldi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile iki ülkenin ticaret heyetlerinin toplantısına başkanlık yaptı. Mevkidaşıyla ikili görüşme yapan Bakan Bolat, iş birliği alanları, yeni fırsatlar, karşılıklı yatırımlar ve Kalkınma Yolu Projesi'nin ele alındığını açıkladı.
Resmi ziyaret kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Ticaret bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak ikili ticaret toplantısına katıldı. Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile bugün bir araya gelen Bakan Bolat ziyaretine dair şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ziyaretimiz çerçevesinde kıymetli mevkidaşım Irak Ticaret Bakanı Sayın Atir el-Gireyri ve heyeti ile bir araya gelerek, ikili iş birliği alanlarını, yeni fırsatları, karşılıklı yatırımları ve Kalkınma Yolu Projesini ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri kapsamlı olarak ele alacağımız Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısını Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık."