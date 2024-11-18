https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ticaret-bakani-bolat-bagdatta-irak-ticaret-bakani-atir-el-gireyri-ile-bir-araya-geldi-1090511529.html

Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile iki ülkenin ticaret heyetlerinin toplantısına başkanlık yaptı. Mevkidaşıyla... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-18T12:22+0300

2024-11-18T12:22+0300

türkiye

ömer bolat

irak

atir el-gireyri

irak ticaret bakanı

bağdat

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Resmi ziyaret kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Ticaret bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak ikili ticaret toplantısına katıldı. Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile bugün bir araya gelen Bakan Bolat ziyaretine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-bolat-acikladi-turkiyenin-dis-ticaret-acigi-ekimde-geriledi-1089953030.html

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ömer bolat, irak, atir el-gireyri, irak ticaret bakanı, bağdat