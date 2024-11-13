https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/lufer-kilosu-bin-200-liradan-tezgahlardaki-yerini-aldi-1090366011.html
Lüfer, kilosu bin 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı
Lüfer, kilosu bin 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı
Sputnik Türkiye
Su ürünleri av yasaklarının sona ermesi ile birlikte başlayan balık sezonunda balıkların fiyatları merak konusu oldu. Lüfer'in kilosu bin 200, palamudun ise... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T22:37+0300
2024-11-13T22:37+0300
2024-11-13T22:37+0300
türkiye
balık
fiyat
tezgah
çanakkale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090365843_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_59765c1b0e9f4fbf914397281c1008af.jpg
Çanakkale'de 15 Nisan tarihinde başlayan su ürünleri av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle tezgahlar balıkla dolmaya başladı. Su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte balık fiyatları merak konusu oldu.Tezgahlar çeşit çeşit balıkla dolarken, Lüfer de kilosu 1200 liradan tezgahlarda yerini aldı. Lüfer'in yanı sıra palamudun tanesi de 150 liradan satışa sunuluyor.Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, palamudun fiyatı hakkında "Palamut bu sene boldu. Vatandaşın, tezgahtaki balıkçı ve denizcinin yüzünü güldürdü. Palamutta fiyatlar 70 liradan başladı. Balıkların boyu küçüktü. Sonrasında balıklar kilograma ulaştı. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram şu anda 150 lira. Zaman zaman havalardan dolayı palamudun fiyatı 175 liraya kadar çıktı. Ama şu anda palamut 150 liradan satılıyor" dedi.Lüfer, Çinekop, Sarıkanat fiyatlarıLüfer'in fiyatı hakkında da bilgi vererek sezonunun bu yıl geç başladığını ifade eden Tunç, "Geçen sene bol lüfer olmuştu. Bu sene lüfer biraz geç kaldı. Lüfer daha yeni yeni yüzünü gösteriyor. Fiyat biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde bol olur mu, çok aşırı bir bolluk beklenmese de fiyatta biraz düşüş bekliyoruz. Boğazda da lüfer var. Tezgahımızda da lüfer var. Şu anda lüfer 1000 lira ile 1200 lira arası balığına göre satışı değişmektedir. Bunun yanında çinekop, sarıkanat yüzünü gösterdi. Çinekop 300 ile 400 lira arasında balığına göre satılıyor. Sarıkanat 500 ile 600 lira arasında satılıyor" ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bakanlik-kucuk-balik-pesinde-balik-boylari-olculdu-2-milyon-ceza-kesildi-1090298744.html
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090365843_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_567dd969542ff0ffdd213d4d63a132c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lüfer haberleri, lüfer kilosu, lüfer kaç lira, lüfer ne kadar, lüfer fiyat
lüfer haberleri, lüfer kilosu, lüfer kaç lira, lüfer ne kadar, lüfer fiyat
Lüfer, kilosu bin 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı
Su ürünleri av yasaklarının sona ermesi ile birlikte başlayan balık sezonunda balıkların fiyatları merak konusu oldu. Lüfer'in kilosu bin 200, palamudun ise tanesi 150 liradan satışta.
Çanakkale'de 15 Nisan tarihinde başlayan su ürünleri av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle tezgahlar balıkla dolmaya başladı. Su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte balık fiyatları merak konusu oldu.
Tezgahlar çeşit çeşit balıkla dolarken, Lüfer de kilosu 1200 liradan tezgahlarda yerini aldı. Lüfer'in yanı sıra palamudun tanesi de 150 liradan satışa sunuluyor.
Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, palamudun fiyatı hakkında "Palamut bu sene boldu. Vatandaşın, tezgahtaki balıkçı ve denizcinin yüzünü güldürdü. Palamutta fiyatlar 70 liradan başladı. Balıkların boyu küçüktü. Sonrasında balıklar kilograma ulaştı. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram şu anda 150 lira. Zaman zaman havalardan dolayı palamudun fiyatı 175 liraya kadar çıktı. Ama şu anda palamut 150 liradan satılıyor" dedi.
Lüfer, Çinekop, Sarıkanat fiyatları
Lüfer'in fiyatı hakkında da bilgi vererek sezonunun bu yıl geç başladığını ifade eden Tunç, "Geçen sene bol lüfer olmuştu. Bu sene lüfer biraz geç kaldı. Lüfer daha yeni yeni yüzünü gösteriyor. Fiyat biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde bol olur mu, çok aşırı bir bolluk beklenmese de fiyatta biraz düşüş bekliyoruz. Boğazda da lüfer var. Tezgahımızda da lüfer var. Şu anda lüfer 1000 lira ile 1200 lira arası balığına göre satışı değişmektedir. Bunun yanında çinekop, sarıkanat yüzünü gösterdi. Çinekop 300 ile 400 lira arasında balığına göre satılıyor. Sarıkanat 500 ile 600 lira arasında satılıyor" ifadelerinde bulundu.