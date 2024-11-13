https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/lufer-kilosu-bin-200-liradan-tezgahlardaki-yerini-aldi-1090366011.html

Lüfer, kilosu bin 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı

Lüfer, kilosu bin 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı

Sputnik Türkiye

Su ürünleri av yasaklarının sona ermesi ile birlikte başlayan balık sezonunda balıkların fiyatları merak konusu oldu. Lüfer'in kilosu bin 200, palamudun ise... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T22:37+0300

2024-11-13T22:37+0300

2024-11-13T22:37+0300

türkiye

balık

fiyat

tezgah

çanakkale

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Çanakkale'de 15 Nisan tarihinde başlayan su ürünleri av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle tezgahlar balıkla dolmaya başladı. Su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte balık fiyatları merak konusu oldu.Tezgahlar çeşit çeşit balıkla dolarken, Lüfer de kilosu 1200 liradan tezgahlarda yerini aldı. Lüfer'in yanı sıra palamudun tanesi de 150 liradan satışa sunuluyor.Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, palamudun fiyatı hakkında "Palamut bu sene boldu. Vatandaşın, tezgahtaki balıkçı ve denizcinin yüzünü güldürdü. Palamutta fiyatlar 70 liradan başladı. Balıkların boyu küçüktü. Sonrasında balıklar kilograma ulaştı. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram şu anda 150 lira. Zaman zaman havalardan dolayı palamudun fiyatı 175 liraya kadar çıktı. Ama şu anda palamut 150 liradan satılıyor" dedi.Lüfer, Çinekop, Sarıkanat fiyatlarıLüfer'in fiyatı hakkında da bilgi vererek sezonunun bu yıl geç başladığını ifade eden Tunç, "Geçen sene bol lüfer olmuştu. Bu sene lüfer biraz geç kaldı. Lüfer daha yeni yeni yüzünü gösteriyor. Fiyat biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde bol olur mu, çok aşırı bir bolluk beklenmese de fiyatta biraz düşüş bekliyoruz. Boğazda da lüfer var. Tezgahımızda da lüfer var. Şu anda lüfer 1000 lira ile 1200 lira arası balığına göre satışı değişmektedir. Bunun yanında çinekop, sarıkanat yüzünü gösterdi. Çinekop 300 ile 400 lira arasında balığına göre satılıyor. Sarıkanat 500 ile 600 lira arasında satılıyor" ifadelerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bakanlik-kucuk-balik-pesinde-balik-boylari-olculdu-2-milyon-ceza-kesildi-1090298744.html

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