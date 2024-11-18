https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tbmmde-gorusulecek-yetkisiz-cakar-kullananlara-yeni-cezalar-geliyor-1090503754.html

TBMM'de görüşülecek: Yetkisiz çakar kullananlara yeni cezalar geliyor

TBMM'de görüşülecek: Yetkisiz çakar kullananlara yeni cezalar geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek. Buna göre, yetkisiz çakar ve tepe lambası... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T09:55+0300

2024-11-18T09:55+0300

2024-11-18T09:55+0300

türkiye

çakar

tbmm

tbmm genel kurulu

sürücü

ceza

trafik

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TBMM Genel Kurulu, yetkisiz çakar kullananlara 96 bin lira para cezası verilmesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Haftalık çalışmasına 19 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.Bu teklife göre, birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilecek inceleme ve değerlendirmeler, her yıl en fazla 2 defa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.Polis Bakım ve Yardım Sandığının Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımı; emekli olan üyelerine ise katılım payı kar payı ve ölüm yardımı yapılacak.Ruhsatsız silah taşıyana ceza artıyorÜçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını da ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak.Yetkisiz çakar kullanımına cezalar artıyorYetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek.Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/icisleri-bakanligi-acikladi-3-milyon-14-bin-276-arac-denetlendi-1090488620.html

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çakar, tbmm, tbmm genel kurulu, sürücü, ceza, trafik