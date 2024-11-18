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TBMM'de görüşülecek: Yetkisiz çakar kullananlara yeni cezalar geliyor
TBMM'de görüşülecek: Yetkisiz çakar kullananlara yeni cezalar geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek. Buna göre, yetkisiz çakar ve tepe lambası... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T09:55+0300
2024-11-18T09:55+0300
türkiye
çakar
tbmm
tbmm genel kurulu
sürücü
ceza
trafik
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TBMM Genel Kurulu, yetkisiz çakar kullananlara 96 bin lira para cezası verilmesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Haftalık çalışmasına 19 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.Bu teklife göre, birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilecek inceleme ve değerlendirmeler, her yıl en fazla 2 defa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.Polis Bakım ve Yardım Sandığının Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımı; emekli olan üyelerine ise katılım payı kar payı ve ölüm yardımı yapılacak.Ruhsatsız silah taşıyana ceza artıyorÜçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını da ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak.Yetkisiz çakar kullanımına cezalar artıyorYetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek.Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/icisleri-bakanligi-acikladi-3-milyon-14-bin-276-arac-denetlendi-1090488620.html
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çakar, tbmm, tbmm genel kurulu, sürücü, ceza, trafik
çakar, tbmm, tbmm genel kurulu, sürücü, ceza, trafik

TBMM'de görüşülecek: Yetkisiz çakar kullananlara yeni cezalar geliyor

09:55 18.11.2024
© AARuhsatsız silah ve çakar kullanımı
Ruhsatsız silah ve çakar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek. Buna göre, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek.
TBMM Genel Kurulu, yetkisiz çakar kullananlara 96 bin lira para cezası verilmesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Haftalık çalışmasına 19 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.
Bu teklife göre, birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilecek inceleme ve değerlendirmeler, her yıl en fazla 2 defa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.
Polis Bakım ve Yardım Sandığının Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımı; emekli olan üyelerine ise katılım payı kar payı ve ölüm yardımı yapılacak.

Ruhsatsız silah taşıyana ceza artıyor

Üçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.
Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını da ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak.

Yetkisiz çakar kullanımına cezalar artıyor

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek.
Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
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