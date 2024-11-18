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Tanzanya'da çöken binanın enkazı altındakilere, açılan delikten su gönderildi
Tanzanya'da çöken binanın enkazı altındakilere, açılan delikten su gönderildi
Sputnik Türkiye
Tanzanya'nın en büyük kentlerinden biri olan Darüsselam'daki 4 katlı bir bina 16 Kasım'da çöktü. 13 kişinin öldüğü ve 84 kişinin canlı çıkartıldığı binanın... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T12:56+0300
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Tanzanya'da kurtarma ekipleri, Darüsselam'daki bir pazar yerinde bulunan dört katlı bir binanın 16 Kasım'da çökmesinden bir gün sonra mahsur kalan insanlarla temas kurmayı başardıklarını açıkladı. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, açıklama yaparak olayda 13 kişinin öldüğünü ve şu ana kadar 84 kişinin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Dün sabah 7 kişi bodrumdan canlı çıktıTanzanya Kızıl Haç kurtarma ekipleri, kazazedeleri kurtarma çalışmalarına katılırken Darüsselam bölge komiseri Albert Chalamila, yerel Citizen gazetesine yaptığı açıklamada, dün binanın bodrumundan yedi kişinin kurtarıldığını belirtti.Enkazın altında kaç kişinin mahsur kaldığını yönünde henüz açıklama yapılmadı. 16 Kasım Cumartesi sabahı medyana gelen çökmeden sonrasında enkaz altına kalan bazı kişilerle iletişim kurarak açılan bazı deliklerden enkaz altındakilere su, glikoz ve oksijen tedarik edildiği kaydedildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/gazze-seridinde-ailesinden-hayatta-kalan-tek-kisi-olan-iki-yasindaki-kiz-cocugu-enkazdan-kurtarildi-1089355045.html
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tanzanya, darüsselam, enkaz, bina çökmesi, enkaz altından, dar es salaam
tanzanya, darüsselam, enkaz, bina çökmesi, enkaz altından, dar es salaam

Tanzanya'da çöken binanın enkazı altındakilere, açılan delikten su gönderildi

12:56 18.11.2024 (güncellendi: 12:57 18.11.2024)
© FotoğrafTanzanya Kızıl Haçı
Tanzanya Kızıl Haçı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
Tanzanya Kızıl Haçı
© Fotoğraf
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Tanzanya'nın en büyük kentlerinden biri olan Darüsselam'daki 4 katlı bir bina 16 Kasım'da çöktü. 13 kişinin öldüğü ve 84 kişinin canlı çıkartıldığı binanın enkazında canlı kişiler olduğu saptandı. Kurtarma ekipleri, enkaz altındakilerle bağlantı kurarak açılan bir delikten su gönderdi.
Tanzanya'da kurtarma ekipleri, Darüsselam'daki bir pazar yerinde bulunan dört katlı bir binanın 16 Kasım'da çökmesinden bir gün sonra mahsur kalan insanlarla temas kurmayı başardıklarını açıkladı. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, açıklama yaparak olayda 13 kişinin öldüğünü ve şu ana kadar 84 kişinin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

Dün sabah 7 kişi bodrumdan canlı çıktı

Tanzanya Kızıl Haç kurtarma ekipleri, kazazedeleri kurtarma çalışmalarına katılırken Darüsselam bölge komiseri Albert Chalamila, yerel Citizen gazetesine yaptığı açıklamada, dün binanın bodrumundan yedi kişinin kurtarıldığını belirtti.
© FotoğrafTanzanya Kızıl Haçı
Tanzanya Kızıl Haçı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
Tanzanya Kızıl Haçı
© Fotoğraf
Enkazın altında kaç kişinin mahsur kaldığını yönünde henüz açıklama yapılmadı. 16 Kasım Cumartesi sabahı medyana gelen çökmeden sonrasında enkaz altına kalan bazı kişilerle iletişim kurarak açılan bazı deliklerden enkaz altındakilere su, glikoz ve oksijen tedarik edildiği kaydedildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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