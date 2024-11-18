https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tanzanyada-coken-binanin-enkazi-altindakilere-acilan-delikten-su-gonderildi-1090512719.html

Tanzanya'da çöken binanın enkazı altındakilere, açılan delikten su gönderildi

Tanzanya'da çöken binanın enkazı altındakilere, açılan delikten su gönderildi

Sputnik Türkiye

Tanzanya'nın en büyük kentlerinden biri olan Darüsselam'daki 4 katlı bir bina 16 Kasım'da çöktü. 13 kişinin öldüğü ve 84 kişinin canlı çıkartıldığı binanın... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T12:56+0300

2024-11-18T12:56+0300

2024-11-18T12:57+0300

dünya

tanzanya

darüsselam

enkaz

bina çökmesi

enkaz altından

dar es salaam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090512303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32720f5bb7d8ece76e00b077edcbf9a0.png

Tanzanya'da kurtarma ekipleri, Darüsselam'daki bir pazar yerinde bulunan dört katlı bir binanın 16 Kasım'da çökmesinden bir gün sonra mahsur kalan insanlarla temas kurmayı başardıklarını açıkladı. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, açıklama yaparak olayda 13 kişinin öldüğünü ve şu ana kadar 84 kişinin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Dün sabah 7 kişi bodrumdan canlı çıktıTanzanya Kızıl Haç kurtarma ekipleri, kazazedeleri kurtarma çalışmalarına katılırken Darüsselam bölge komiseri Albert Chalamila, yerel Citizen gazetesine yaptığı açıklamada, dün binanın bodrumundan yedi kişinin kurtarıldığını belirtti.Enkazın altında kaç kişinin mahsur kaldığını yönünde henüz açıklama yapılmadı. 16 Kasım Cumartesi sabahı medyana gelen çökmeden sonrasında enkaz altına kalan bazı kişilerle iletişim kurarak açılan bazı deliklerden enkaz altındakilere su, glikoz ve oksijen tedarik edildiği kaydedildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/gazze-seridinde-ailesinden-hayatta-kalan-tek-kisi-olan-iki-yasindaki-kiz-cocugu-enkazdan-kurtarildi-1089355045.html

tanzanya

darüsselam

dar es salaam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tanzanya, darüsselam, enkaz, bina çökmesi, enkaz altından, dar es salaam