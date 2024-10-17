https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/gazze-seridinde-ailesinden-hayatta-kalan-tek-kisi-olan-iki-yasindaki-kiz-cocugu-enkazdan-kurtarildi-1089355045.html

Gazze Şeridi’nde ailesinden hayatta kalan tek kişi olan iki yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı

Gazze Şeridi’nde ailesinden hayatta kalan tek kişi olan iki yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde ailenin hayatta kalan tek üyesi olan bir çocuk enkazdan kurtarıldı. Bu iki yaşında bir kız çocuğu, tamamen sağlıklı, vücudunda herhangi bir... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T20:28+0300

2024-10-17T20:28+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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filistinli

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Han Yunus Sivil Savunma Servisi Müdürü Yamen Ebu Süleyman, Sputnik Arabic'e, ölenlerin cesetlerini alabilmek için evin altına bir tünel kazdıklarını belirterek, şunları ifade etti:“Ailesinde hayatta kalan tek kişi oydu. Tam 13 ceset çıkardık, 8 kişi ise hala kayıp. Ne yazık ki bu durumla sürekli karşılaşıyoruz; enkazı kaldırmak bizim için çok zor; elimizde sadece basit aletler ve ellerimiz var. Sonuç olarak her evde çok uzun süre çalışıyoruz ve bu bizim hayatımız için büyük bir risk çünkü İsrail uçakları sürekli üstümüzde uçuyor ve kolay hedef haline geliyoruz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-sinirindaki-bir-lubnan-koyunun-cocuklari-bize-barisi-geri-getirin-sarkisini-soyledi-1089302305.html

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Gazze Şeridi’nde ailesinden hayatta kalan tek kişi olan iki yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı Sputnik Türkiye Gazze Şeridi’nde ailesinden hayatta kalan tek kişi olan iki yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı 2024-10-17T20:28+0300 true PT0M33S

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistinli, video