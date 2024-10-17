https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/gazze-seridinde-ailesinden-hayatta-kalan-tek-kisi-olan-iki-yasindaki-kiz-cocugu-enkazdan-kurtarildi-1089355045.html
Gazze Şeridi’nde ailesinden hayatta kalan tek kişi olan iki yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
Gazze Şeridi’nde ailesinden hayatta kalan tek kişi olan iki yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde ailenin hayatta kalan tek üyesi olan bir çocuk enkazdan kurtarıldı. Bu iki yaşında bir kız çocuğu, tamamen sağlıklı, vücudunda herhangi bir... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T20:28+0300
2024-10-17T20:28+0300
2024-10-17T20:28+0300
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Han Yunus Sivil Savunma Servisi Müdürü Yamen Ebu Süleyman, Sputnik Arabic'e, ölenlerin cesetlerini alabilmek için evin altına bir tünel kazdıklarını belirterek, şunları ifade etti:“Ailesinde hayatta kalan tek kişi oydu. Tam 13 ceset çıkardık, 8 kişi ise hala kayıp. Ne yazık ki bu durumla sürekli karşılaşıyoruz; enkazı kaldırmak bizim için çok zor; elimizde sadece basit aletler ve ellerimiz var. Sonuç olarak her evde çok uzun süre çalışıyoruz ve bu bizim hayatımız için büyük bir risk çünkü İsrail uçakları sürekli üstümüzde uçuyor ve kolay hedef haline geliyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-sinirindaki-bir-lubnan-koyunun-cocuklari-bize-barisi-geri-getirin-sarkisini-soyledi-1089302305.html
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Gazze Şeridi’nde ailesinden hayatta kalan tek kişi olan iki yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi’nde ailesinden hayatta kalan tek kişi olan iki yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
2024-10-17T20:28+0300
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Gazze Şeridi’nde ailesinden hayatta kalan tek kişi olan iki yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
Gazze Şeridi'nde ailenin hayatta kalan tek üyesi olan bir çocuk enkazdan kurtarıldı. Bu iki yaşında bir kız çocuğu, tamamen sağlıklı, vücudunda herhangi bir yaralanma veya kırık yok. Kurtarma operasyonu sırasında Sputnik Arabic muhabiri de hazır bulundu.
Han Yunus Sivil Savunma Servisi Müdürü Yamen Ebu Süleyman, Sputnik Arabic'e, ölenlerin cesetlerini alabilmek için evin altına bir tünel kazdıklarını belirterek, şunları ifade etti:
El Farra ailesinin evine bomba isabet etti, hemen oraya gittik. Bu 5 katlı büyük bir ev. İki yaşında bir kız çocuğunu kurtarmayı başardık.
“Ailesinde hayatta kalan tek kişi oydu. Tam 13 ceset çıkardık, 8 kişi ise hala kayıp. Ne yazık ki bu durumla sürekli karşılaşıyoruz; enkazı kaldırmak bizim için çok zor; elimizde sadece basit aletler ve ellerimiz var. Sonuç olarak her evde çok uzun süre çalışıyoruz ve bu bizim hayatımız için büyük bir risk çünkü İsrail uçakları sürekli üstümüzde uçuyor ve kolay hedef haline geliyoruz.”