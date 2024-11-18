https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/scootera-koltuk-yerlesip-trafige-cikti-trafik-ekiplerinden-kacamadi-1090518373.html
Scooter'a koltuk yerleşip trafiğe çıktı: Trafik ekiplerinden kaçamadı
Scooter'a koltuk yerleşip trafiğe çıktı: Trafik ekiplerinden kaçamadı
Sputnik Türkiye
Muğla'da scooter üzerine yerleştirdiği koltuğun üzerine oturarak seyahat eden sürücü polis ekiplerinden kaçamadı. Sürücüye ceza kesildi. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T15:12+0300
2024-11-18T15:12+0300
2024-11-18T15:12+0300
yaşam
trafik cezası
trafik para cezası
scooter
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Muğla Menteşe'de kullandığı scooter üzerine tek kişilik koltuk yerleştirerek seyahat eden bir kişinin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri bu kişiye 3 bin 12 lira ceza kesti. Ehliyetine daha önce el konulmuşMuğla'da daha önce alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulan bir kişi, scooter üzerine bu kez de koltuk yerleştirerek trafiğe çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, söz konusu kişinin trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Trafiği tehlikeye düşüren şahsa, 3 bin 012 TL para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tbmmde-gorusulecek-yetkisiz-cakar-kullananlara-yeni-cezalar-geliyor-1090503754.html
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trafik cezası, trafik para cezası, scooter
trafik cezası, trafik para cezası, scooter
Scooter'a koltuk yerleşip trafiğe çıktı: Trafik ekiplerinden kaçamadı
Muğla'da scooter üzerine yerleştirdiği koltuğun üzerine oturarak seyahat eden sürücü polis ekiplerinden kaçamadı. Sürücüye ceza kesildi.
Muğla Menteşe'de kullandığı scooter üzerine tek kişilik koltuk yerleştirerek seyahat eden bir kişinin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri bu kişiye 3 bin 12 lira ceza kesti.
Ehliyetine daha önce el konulmuş
Muğla'da daha önce alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulan bir kişi, scooter üzerine bu kez de koltuk yerleştirerek trafiğe çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, söz konusu kişinin trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Trafiği tehlikeye düşüren şahsa, 3 bin 012 TL para cezası uygulandı.