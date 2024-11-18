Rus vekil Kartapolov: Kiev'in Rusya'yı vurma izni alması, askeri harekatın gidişatını değiştirmeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:17
2 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
10:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
11:17
2 dk
TİYATRONUN 'YILDIZ'I
Türk tiyatrosunda bir ekol haline gelmişti
11:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
11 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
12:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
13:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
14:15
8 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
18:18
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/rus-vekil-kartapolov-kievin-rusyayi-vurma-izni-almasi-askeri-harekatin-gidisatini-degistirmeyecek-1090513034.html
Rus vekil Kartapolov: Kiev'in Rusya'yı vurma izni alması, askeri harekatın gidişatını değiştirmeyecek
Rus vekil Kartapolov: Kiev'in Rusya'yı vurma izni alması, askeri harekatın gidişatını değiştirmeyecek
Sputnik Türkiye
ABD'nin yanı sıra Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma izni verdiğine dair haberlere bir tepki de Rus vekil... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T12:59+0300
2024-11-18T12:59+0300
ukrayna krizi
rusya
duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
andrey kartapolov
abd
fransa
ingiltere
atacms
storm shadow
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090512092_0:103:3011:1796_1920x0_80_0_0_373d67e8a542d0abeb33d732b202db02.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Batılı ülkelerin Kiev'e Rus topraklarının derinliklerini vurma izni vermesinin Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatını hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve ancak bu gelişmenin hesaba katılacağını belirtti.ABD'nin Kiev'e Rus topraklarını ABD yapımı ATACMS füzeleriyle vurma izni vermesini Sputnik'e değerlendiren Kartapolov, "Bu, harekatın gidişatını hiçbir şekilde değiştirmeyecek, görevleri yerine getirmeye nasıl devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bu faktörü elbette hesaba katacağız ancak Başkomututan'ın (Vladimir Putin) verdiği görevler yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki araçlara dikkat çeken Kartapolov, Rus hava savunma araçlarının Batılı ülkelerin uzun menzilli füzelerine karşı çok etkili olduğunun altını çizdi.Rus vekil, "Bunların ne tür uzun menzilli imha araçları olduğunu, Storm Shadow, SCALP ve diğerleri gibi havadan fırlatılan füzeler şeklinde sınıflandırıldığını net olarak anlamalıyız. Onlarla nasıl başa çıkabiliriz? Uçakların uçamamasını sağlayarak. Son zamanlarda bu konuda aktif olarak çalışıyoruz, hava üslerinin altyapısı konusunda çok yoğun çalışıyoruz ve buna devam etmeliyiz. Eğer uçak havalanmazsa, roket uçmaz" dedi.Amerikan ATACMS füzelerini takip etmenin daha zor olduğunu ancak yine de bunun mümkün olduğunu anlatan Kartapolov, füzeler fırlatılmadan önce onları yenmek için yerlerini tespit edip vurmak gerektiğinin altını çizdi.New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti. Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi silmişti. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/macaristan-abd-ve-ab-ukrayna-catismasini-tum-dunyaya-yaymaktan-cekinmiyor-1090509957.html
rusya
abd
fransa
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090512092_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b62eeb4e8796238b8bc19c3ecf46c45b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, andrey kartapolov, abd, fransa, ingiltere, atacms, storm shadow, storm shadow/scalp, joe biden, rusya silahlı kuvvetleri
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, andrey kartapolov, abd, fransa, ingiltere, atacms, storm shadow, storm shadow/scalp, joe biden, rusya silahlı kuvvetleri

Rus vekil Kartapolov: Kiev'in Rusya'yı vurma izni alması, askeri harekatın gidişatını değiştirmeyecek

12:59 18.11.2024
© Sputnik / Press service of the State Duma of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© Sputnik / Press service of the State Duma of the Russian Federation
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD'nin yanı sıra Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma izni verdiğine dair haberlere bir tepki de Rus vekil Kartapolov'dan geldi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Batılı ülkelerin Kiev'e Rus topraklarının derinliklerini vurma izni vermesinin Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatını hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve ancak bu gelişmenin hesaba katılacağını belirtti.

ABD'nin Kiev'e Rus topraklarını ABD yapımı ATACMS füzeleriyle vurma izni vermesini Sputnik'e değerlendiren Kartapolov, "Bu, harekatın gidişatını hiçbir şekilde değiştirmeyecek, görevleri yerine getirmeye nasıl devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bu faktörü elbette hesaba katacağız ancak Başkomututan'ın (Vladimir Putin) verdiği görevler yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki araçlara dikkat çeken Kartapolov, Rus hava savunma araçlarının Batılı ülkelerin uzun menzilli füzelerine karşı çok etkili olduğunun altını çizdi.

Rus vekil, "Bunların ne tür uzun menzilli imha araçları olduğunu, Storm Shadow, SCALP ve diğerleri gibi havadan fırlatılan füzeler şeklinde sınıflandırıldığını net olarak anlamalıyız. Onlarla nasıl başa çıkabiliriz? Uçakların uçamamasını sağlayarak. Son zamanlarda bu konuda aktif olarak çalışıyoruz, hava üslerinin altyapısı konusunda çok yoğun çalışıyoruz ve buna devam etmeliyiz. Eğer uçak havalanmazsa, roket uçmaz" dedi.

Amerikan ATACMS füzelerini takip etmenin daha zor olduğunu ancak yine de bunun mümkün olduğunu anlatan Kartapolov, füzeler fırlatılmadan önce onları yenmek için yerlerini tespit edip vurmak gerektiğinin altını çizdi.

New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.

Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi silmişti. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
Ukrayna krizi
Macaristan: ABD ve AB, Ukrayna çatışmasını tüm dünyaya yaymaktan çekinmiyor
11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала