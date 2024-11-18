https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/rus-vekil-kartapolov-kievin-rusyayi-vurma-izni-almasi-askeri-harekatin-gidisatini-degistirmeyecek-1090513034.html

Rus vekil Kartapolov: Kiev'in Rusya'yı vurma izni alması, askeri harekatın gidişatını değiştirmeyecek

Rus vekil Kartapolov: Kiev'in Rusya'yı vurma izni alması, askeri harekatın gidişatını değiştirmeyecek

Sputnik Türkiye

ABD'nin yanı sıra Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma izni verdiğine dair haberlere bir tepki de Rus vekil... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T12:59+0300

2024-11-18T12:59+0300

2024-11-18T12:59+0300

ukrayna krizi

rusya

duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

andrey kartapolov

abd

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atacms

storm shadow

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Batılı ülkelerin Kiev'e Rus topraklarının derinliklerini vurma izni vermesinin Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatını hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve ancak bu gelişmenin hesaba katılacağını belirtti.ABD'nin Kiev'e Rus topraklarını ABD yapımı ATACMS füzeleriyle vurma izni vermesini Sputnik'e değerlendiren Kartapolov, "Bu, harekatın gidişatını hiçbir şekilde değiştirmeyecek, görevleri yerine getirmeye nasıl devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bu faktörü elbette hesaba katacağız ancak Başkomututan'ın (Vladimir Putin) verdiği görevler yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki araçlara dikkat çeken Kartapolov, Rus hava savunma araçlarının Batılı ülkelerin uzun menzilli füzelerine karşı çok etkili olduğunun altını çizdi.Rus vekil, "Bunların ne tür uzun menzilli imha araçları olduğunu, Storm Shadow, SCALP ve diğerleri gibi havadan fırlatılan füzeler şeklinde sınıflandırıldığını net olarak anlamalıyız. Onlarla nasıl başa çıkabiliriz? Uçakların uçamamasını sağlayarak. Son zamanlarda bu konuda aktif olarak çalışıyoruz, hava üslerinin altyapısı konusunda çok yoğun çalışıyoruz ve buna devam etmeliyiz. Eğer uçak havalanmazsa, roket uçmaz" dedi.Amerikan ATACMS füzelerini takip etmenin daha zor olduğunu ancak yine de bunun mümkün olduğunu anlatan Kartapolov, füzeler fırlatılmadan önce onları yenmek için yerlerini tespit edip vurmak gerektiğinin altını çizdi.New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti. Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi silmişti. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/macaristan-abd-ve-ab-ukrayna-catismasini-tum-dunyaya-yaymaktan-cekinmiyor-1090509957.html

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