https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/diddy-hakkinda-aralarinda-13-yasinda-bir-kiza-cinsel-saldiri-dahil-olmak-uzere-7-yeni-dava-acildi-1089494932.html

Diddy'ye aralarında 13 yaşında bir kıza cinsel saldırı dahil olmak üzere 7 yeni dava açıldı

Diddy'ye aralarında 13 yaşında bir kıza cinsel saldırı dahil olmak üzere 7 yeni dava açıldı

Sputnik Türkiye

Zorla seks ticareti, tecavüz, gasp iddialarıyla gözaltına alınan ünlü ABD'li şarkıcı Sean Diddy Combs hakkında 7 yeni dava açıldı. Bu davalardan birinde... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T17:42+0300

2024-10-21T17:42+0300

2024-10-21T17:43+0300

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Sean Diddy Combs adına açılan 7 yeni dava arasında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiası yer alıyor.Davacıların avukatları tarafından Pazar gecesi açılan 7 davadan birisinde, 'bir ev partisinde 13 yaşında bir kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiği' iddiası yer alıyor. İddiaya göre mağdurun, 7 Eylül 2000'de müzik ödülü törenine girmeye çalışırken yaşını bildirmesinin ardından bir şoför ona 'Comb'un genç kızlardan hoşlandığını ve Diddy'nin aradığı şeye uyduğunu' söylediği kaydedildi.Mağdurun ödül törenine katılmasına izin verilmediği ancak kendisine after-party daveti verildiği ve orada uyuşturucu içeren içecek servis edildiği söyleniyor. İsmi açıklanmayan mağdurun dava dosyasında, 'o sırada 2 ünlünün de bulunduğu odada 'Sean ve diğerleri' tarafından tecavüze uğradığı' ifade ediliyor.Diddy, geçen ay açıklanan iddianamenin ardından 'gasp, zorla seks ticareti ve ulaştırma' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Dünya çapında yayılan haberlerin ardından 120 kişi, Diddy'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla şikayette bulundu. Bu kurbanlar arasında 25 kadarının reşit olmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/amerikali-rapci-diddy-hakkinda-cinsel-istismar-suclamasiyla-yeni-davalar-acildi-1089227601.html

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abd, p. diddy, tecavüz, iddia, soruşturma