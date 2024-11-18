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Meteoroloji'den 16 il için sarı alarm: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji'den 16 il için sarı alarm: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), haftanın ilk gününde 16 il için sarı kodlu alarm geldi. Hava sıcaklıkları 4 derece birden azalacak. Yağışlar yüksek... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T09:18+0300
2024-11-18T10:02+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
yağmur
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
sarı alarm
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Meteoroloji'den yeni haftada 16 il için sarı kodlu alarm verildi. Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.MGM'den 16 il için sarı kodlu uyarıMGM, 16 il için sarı kodlu uyarı verdi.Sarı kod verilen iller şöyle oldu: Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak, Osmaniye.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 14°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı bulutluMANİSA °C, 16°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 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Genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKARS °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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Meteoroloji'den 16 il için sarı alarm: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak

09:18 18.11.2024 (güncellendi: 10:02 18.11.2024)
© AAMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), haftanın ilk gününde 16 il için sarı kodlu alarm geldi. Hava sıcaklıkları 4 derece birden azalacak. Yağışlar yüksek kesimlerde etkisini kar ve karla karışık yağmur şeklinde gösterecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 18 Kasım il il hava durumu...
Meteoroloji'den yeni haftada 16 il için sarı kodlu alarm verildi. Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM'den 16 il için sarı kodlu uyarı

MGM, 16 il için sarı kodlu uyarı verdi.
Sarı kod verilen iller şöyle oldu: Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak, Osmaniye.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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