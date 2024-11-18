https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/meteorolojiden-16-il-icin-sari-alarm-gok-gurultulu-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-1090501559.html

Meteoroloji'den 16 il için sarı alarm: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'den 16 il için sarı alarm: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), haftanın ilk gününde 16 il için sarı kodlu alarm geldi. Hava sıcaklıkları 4 derece birden azalacak. Yağışlar yüksek... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T09:18+0300

2024-11-18T09:18+0300

2024-11-18T10:02+0300

türkiye

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Meteoroloji'den yeni haftada 16 il için sarı kodlu alarm verildi. Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.MGM'den 16 il için sarı kodlu uyarıMGM, 16 il için sarı kodlu uyarı verdi.Sarı kod verilen iller şöyle oldu: Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak, Osmaniye.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 14°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı bulutluMANİSA °C, 16°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKARS °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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