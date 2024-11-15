https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/milli-egitim-bakani-tekin-kpss-puani-ile-bu-isi-yapacak-olsaydim-hic-mulakat-yapmazdim-1090414762.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: KPSS puanı ile bu işi yapacak olsaydım, hiç mülakat yapmazdım

Milli Eğitim Bakanı Tekin: KPSS puanı ile bu işi yapacak olsaydım, hiç mülakat yapmazdım

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatla öğretmen atamasıyla ilgili adaletsizlik ve torpilin olmayacağı bir mülakat taahhüdü verdiğini hatırlatarak "Ben zaten... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T01:50+0300

2024-11-15T01:50+0300

2024-11-15T01:56+0300

yusuf tekin

türkiye

öğretmen

öğretmen atamaları

kpss

mülakat

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TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin milletvekilleri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.Milli Eğitim Bakanlığının geçen yıl gerçekleştirilen TBMM Plan Bütçe Komisyonu toplantısında verdiği taahhüdü hatırlattı ve “KPSS puanı ile değil mülakatla öğretmen ataması yapacağız. Bunun kavgasını verdik, tartışmasını yaptık. Geçen yıl burada adaletsizlik ve torpilin olmayacağı bir mülakat taahhüt etmiştim. Şimdi size ‘Bu ülkede hiç kimsenin verdiği herhangi bir isimle ilgili mülakatta torpilin olmadığı bir sistem kuruldu’ dedim" ifadelerini kullandı.Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti:‘'İtfaiye memurluğu, öğretmenlikten daha önemlidir’ diyorsanız, bir şey demeyeceğim'Tekin, bütçe görüşmeleri sırasında mülakatla ilgili eleştiriler geldiğini kaydederek, “Kabul ediyorum, ‘Mülakatla ilgili ben öğretmenliği çok önemsiyorum ve vatandaşlarımızın çocuklarını emanet edecekleri öğretmenleri mülakatla almak istiyorum’ dedim. Kamuoyuna da şu açıklamayı yaptım; bu mülakat komisyonlarında alacağımız tedbirleri sıralıyorum. Kamera kaydından tutanağa kadar bir sürü başlıkta tedbir aldık. CHP’liler itiraz ediyorlar, bir taraftan mülakata karşıyız diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı mülakatları önce siz bir değerlendirin. Eğer, ‘İtfaiye memurluğu, öğretmenlikten daha önemlidir’ diyorsanız, bir şey demeyeceğim. Benim öğretmenlik mülakatı ile ilgili yaptığım budur” ifadelerini kullandı. 'Türkiye genelinde 60 bin kişide toplam bin 100 kişinin yeri değişmiş' Bakan Tekin, öğretmen adaylarına yönelik yapılan mülakat sonrasında bazı komisyonların yüksek, bazı komisyonların düşük not verdiğine yönelik eleştirilere yanıt verdi.Elinde bütün komisyonların raporlarının olduğunu söyleyen Tekin şunları ifade etti:Bakan Tekin, muhalefet vekillerinden '5 bin kişinin yerinin değişti' iddiasının dile getirilmesi üzerine “Yanlış, benim elimde il bazlı rakam” diye karşılık verdi. 'Tüzel kişiliği olmayan cemaat ve tarikatlarla hukuken protokol imzalama şansımız yok' Bakan Tekin, cemaat ve tarikatlarla protokol yapıldığı eleştirilerine şu yanıtı verdi:'ABB 2 bin 300 okuldan 13’ünü sadece bir kere temizliyor sonra bütün okulları temizledim diyor'Türkiye’de 65 bin civarında okul olduğunu ve 55 bin civarında kadrolu temizlik elemanının olduğunu aktaran Bakan Tekin, “Kadrolu temizlik elemanlarımız, bu okullardaki temizlik açısından yeterli olmadığından biz her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Toplum Yararına Programlar (TYP) diye tanımladığı istihdam türü ile bakanlığımızda temizlik ve güvenlik personeli istihdam ediyorduk. Yaz aylarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TYP kapsamındaki istihdam türü ile ilgili dünyada özellikle kovidden sonra gelişen istihdam türleri açısından farklı bir model deneyeceklerini ifade etti. Biz de bu konuda kendisiyle konuştuk ve bize ‘kısmi zamanlı çalışma usulü getireceğiz ve bu çalışmayla da size 120 bin kadro vereceğiz, haftada 3 gün çalışacaklar’ dedi. Biz de kendileriyle uzlaştık. Biz hangi belediye olursa olsun kaç okul temizleyeceğini, kimlerle yapacağını ve hangi tür malzeme kullanacağını öğrenmek ve bilmek zorundayız. Bunun yolu şudur; gidersiniz valiliklere biz böyle bir protokol yapmak istiyoruz dersiniz. Nobran bir tavırla, ‘Ben geldim, okulu temizleyeceğim beni içeri alın’ derse ve benim görevlilerim de alırsa bunun karşılığı olur. Bir büyükşehir belediye başkanı çıkıyor. Yaklaşık 2 bin 300 tane okulumuz var. Bu okullardan 13 tanesini sadece bir gün temizliyor. Sonra çıkıyor ekrana ve ‘Ben Ankara’daki bütün okulları temizledim’ diyor. Bu olmaz, bu iyi niyetli değil” değerlendirmesinde bulundu. 'Çocuklar anadillerini öğrensinler ama bizim ülkemizde resmi dil Türkçe'Bazı muhalefet vekillerinin çocukların anadil öğrenmesiyle ilgili beyanlarına katıldığını söyleyen Tekin şu açıklamayı yaptı:

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yusuf tekin, öğretmen, öğretmen atamaları, kpss, mülakat