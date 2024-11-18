https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/muazzez-ilmiye-cigin-cenaze-toreninin-ayrintilari-belli-oldu-1090516620.html
Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesinin yarın Mersin'de toprağa verilmeyi planlanıyor. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T14:20+0300
2024-11-18T14:20+0300
2024-11-18T14:20+0300
yaşam
muazzez ilmiye çığ
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
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Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu ve akademisyen Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze töreninin ayrıntıları de belli oldu. 110 yaşında yaşamını yitiren Cığ'ın cenazesinin yarın Mersin Akbelen Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrasında toprağa verilmesi planlanıyor. Muazzez İlmiye Çığ kimdir?Muazzez İlmiye Çığ 1914'de Bursa'da dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu olan Çığ, Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yaptı. Arkeoloji ve tarih alanında önemli katkılar sunan Muazzez İlmiye Çığ arkeolog, dilbilimci ve yazardı.Türkiye'de laiklik ve kadın hakları savunucusu olan Muazzez İlmiye Çığ, 2007 yılında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçuyla' yargılandı. İlk celsede beraat eden Çığ, Kuran-ı Kerim'de yer alan birçok bilginin aslında Sümer efsanesi olduğunu iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/turkiyenin-ilk-kadin-sumerologu-muazzez-ilmiye-cig-hayatini-kaybetti-1090496853.html
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Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesinin yarın Mersin'de toprağa verilmeyi planlanıyor.
Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu ve akademisyen Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze töreninin ayrıntıları de belli oldu. 110 yaşında yaşamını yitiren Cığ'ın cenazesinin yarın Mersin Akbelen Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrasında toprağa verilmesi planlanıyor.
Muazzez İlmiye Çığ kimdir?
Muazzez İlmiye Çığ 1914'de Bursa'da dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu olan Çığ, Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yaptı. Arkeoloji ve tarih alanında önemli katkılar sunan Muazzez İlmiye Çığ arkeolog, dilbilimci ve yazardı.
Türkiye'de laiklik ve kadın hakları savunucusu olan Muazzez İlmiye Çığ, 2007 yılında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçuyla' yargılandı. İlk celsede beraat eden Çığ, Kuran-ı Kerim'de yer alan birçok bilginin aslında Sümer efsanesi olduğunu iddia etti.