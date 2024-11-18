https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/muazzez-ilmiye-cigin-cenaze-toreninin-ayrintilari-belli-oldu-1090516620.html

Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesinin yarın Mersin'de toprağa verilmeyi planlanıyor. 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T14:20+0300

2024-11-18T14:20+0300

2024-11-18T14:20+0300

yaşam

muazzez ilmiye çığ

cenaze

cenaze töreni

cenaze namazı

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Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu ve akademisyen Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze töreninin ayrıntıları de belli oldu. 110 yaşında yaşamını yitiren Cığ'ın cenazesinin yarın Mersin Akbelen Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrasında toprağa verilmesi planlanıyor. Muazzez İlmiye Çığ kimdir?Muazzez İlmiye Çığ 1914'de Bursa'da dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu olan Çığ, Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yaptı. Arkeoloji ve tarih alanında önemli katkılar sunan Muazzez İlmiye Çığ arkeolog, dilbilimci ve yazardı.Türkiye'de laiklik ve kadın hakları savunucusu olan Muazzez İlmiye Çığ, 2007 yılında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçuyla' yargılandı. İlk celsede beraat eden Çığ, Kuran-ı Kerim'de yer alan birçok bilginin aslında Sümer efsanesi olduğunu iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/turkiyenin-ilk-kadin-sumerologu-muazzez-ilmiye-cig-hayatini-kaybetti-1090496853.html

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