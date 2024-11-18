https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/msb-duyurdu-5-tegmen-3-komutana-ihrac-talebi--1090531040.html

MSB kaynakları duyurdu: 5 Teğmen 3 komutana ihraç talebi

MSB kaynakları duyurdu: 5 Teğmen 3 komutana ihraç talebi

Sputnik Türkiye

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Kılıçlı Yemin Töreni' düzenleyen 5 Teğmen, Alay Komutanı Vekili, Bölük Komutanı ve Tabur Komutanı'nın ihraç talebiyle... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-18T22:08+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

teğmen

ihraç

meslekten ihraç

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

milli savunma bakanlığı

milli savunma bakanı

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Teğmen Ebru Eroğlu liderliğinde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atılması üzerine 5 Teğmen ve 3 Komutan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Kara Harp Okulu'nda kılıçlı yemin töreni hakkında 5 Teğmen ve 3 komutanın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Gazeteci Ahmet Hakan tarafından dile getirilen habere göre 5 Teğmen, Alay Komutanı Vekili, Bölük Komutanı ve Tabur Komutanı'nın listede olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tsk-tarihinde-ilk-bu-yil-kara-hava-ve-deniz-harp-okullari-birincileri-kadin-tegmenler-oldu-1087527636.html

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ebru eroğlu, tsk ihraç, yemin töreni