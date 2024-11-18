https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/msb-duyurdu-5-tegmen-3-komutana-ihrac-talebi--1090531040.html
MSB kaynakları duyurdu: 5 Teğmen 3 komutana ihraç talebi
MSB kaynakları duyurdu: 5 Teğmen 3 komutana ihraç talebi
Sputnik Türkiye
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Kılıçlı Yemin Töreni' düzenleyen 5 Teğmen, Alay Komutanı Vekili, Bölük Komutanı ve Tabur Komutanı'nın ihraç talebiyle... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T22:08+0300
2024-11-18T22:08+0300
2024-11-18T22:23+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
teğmen
ihraç
meslekten ihraç
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanı
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Teğmen Ebru Eroğlu liderliğinde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atılması üzerine 5 Teğmen ve 3 Komutan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Kara Harp Okulu'nda kılıçlı yemin töreni hakkında 5 Teğmen ve 3 komutanın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Gazeteci Ahmet Hakan tarafından dile getirilen habere göre 5 Teğmen, Alay Komutanı Vekili, Bölük Komutanı ve Tabur Komutanı'nın listede olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tsk-tarihinde-ilk-bu-yil-kara-hava-ve-deniz-harp-okullari-birincileri-kadin-tegmenler-oldu-1087527636.html
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ebru eroğlu, tsk ihraç, yemin töreni
ebru eroğlu, tsk ihraç, yemin töreni
MSB kaynakları duyurdu: 5 Teğmen 3 komutana ihraç talebi
22:08 18.11.2024 (güncellendi: 22:23 18.11.2024)
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Kılıçlı Yemin Töreni' düzenleyen 5 Teğmen, Alay Komutanı Vekili, Bölük Komutanı ve Tabur Komutanı'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklandı. MSB kaynakları soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Teğmen Ebru Eroğlu liderliğinde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atılması üzerine 5 Teğmen ve 3 Komutan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Kara Harp Okulu'nda kılıçlı yemin töreni hakkında 5 Teğmen ve 3 komutanın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Gazeteci Ahmet Hakan tarafından dile getirilen habere göre 5 Teğmen, Alay Komutanı Vekili, Bölük Komutanı ve Tabur Komutanı'nın listede olduğu belirtildi.