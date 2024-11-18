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MSB kaynakları duyurdu: 5 Teğmen 3 komutana ihraç talebi
MSB kaynakları duyurdu: 5 Teğmen 3 komutana ihraç talebi
Sputnik Türkiye
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Kılıçlı Yemin Töreni' düzenleyen 5 Teğmen, Alay Komutanı Vekili, Bölük Komutanı ve Tabur Komutanı'nın ihraç talebiyle... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Teğmen Ebru Eroğlu liderliğinde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atılması üzerine 5 Teğmen ve 3 Komutan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Kara Harp Okulu'nda kılıçlı yemin töreni hakkında 5 Teğmen ve 3 komutanın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Gazeteci Ahmet Hakan tarafından dile getirilen habere göre 5 Teğmen, Alay Komutanı Vekili, Bölük Komutanı ve Tabur Komutanı'nın listede olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tsk-tarihinde-ilk-bu-yil-kara-hava-ve-deniz-harp-okullari-birincileri-kadin-tegmenler-oldu-1087527636.html
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ebru eroğlu, tsk ihraç, yemin töreni
ebru eroğlu, tsk ihraç, yemin töreni

MSB kaynakları duyurdu: 5 Teğmen 3 komutana ihraç talebi

22:08 18.11.2024 (güncellendi: 22:23 18.11.2024)
© FotoğrafTeğmen Ebru Eroğlu
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© Fotoğraf
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Kılıçlı Yemin Töreni' düzenleyen 5 Teğmen, Alay Komutanı Vekili, Bölük Komutanı ve Tabur Komutanı'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklandı. MSB kaynakları soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Teğmen Ebru Eroğlu liderliğinde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atılması üzerine 5 Teğmen ve 3 Komutan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Kara Harp Okulu'nda kılıçlı yemin töreni hakkında 5 Teğmen ve 3 komutanın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Gazeteci Ahmet Hakan tarafından dile getirilen habere göre 5 Teğmen, Alay Komutanı Vekili, Bölük Komutanı ve Tabur Komutanı'nın listede olduğu belirtildi.
TSK tarihinde ilk! Harp okullarının birincileri kadın teğmenler oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
TÜRKİYE
TSK tarihinde ilk: Bu yıl Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadın teğmenler oldu
2 Eylül, 10:28
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