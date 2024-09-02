https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tsk-tarihinde-ilk-bu-yil-kara-hava-ve-deniz-harp-okullari-birincileri-kadin-tegmenler-oldu-1087527636.html
TSK tarihinde ilk: Bu yıl Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadın teğmenler oldu
TSK tarihinde ilk: Bu yıl Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadın teğmenler oldu
Sputnik Türkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T10:28+0300
2024-09-02T10:28+0300
2024-09-02T10:28+0300
türkiye
asker
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
kadın
teğmen
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TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu. Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu'ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK tarihinde bir ilke imza attılar.Konuya ilişkin mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak" ifadelerini kullanmıştı.Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan genç kadın teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ahmet-hakan-30-agustosta-kimin-askeri-olunur-1087524569.html
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asker, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kadın, teğmen
asker, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kadın, teğmen
TSK tarihinde ilk: Bu yıl Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadın teğmenler oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu.
TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu.
Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu'ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK tarihinde bir ilke imza attılar.
Konuya ilişkin mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak" ifadelerini kullanmıştı.
Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan genç kadın teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet edecek.