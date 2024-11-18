https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/malatyada-yikim-sirasinda-4-katli-binada-gocuk-kepce-operatoru-enkaz-altinda-kaldi-1090520476.html
Malatya'da yıkım sırasında 4 katlı binada göçük: Kepçe operatörü enkaz altında kaldı
Malatya'da yıkım sırasında 4 katlı binada göçük: Kepçe operatörü enkaz altında kaldı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana geldi. Kepçe operatörü enkaz altında kalırken olay yerine çok... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T16:04+0300
2024-11-18T16:04+0300
2024-11-18T16:10+0300
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malatya
yıkım
göçük
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana gelirken yıkımı yapan kepçe operatörü enkaz altında kaldı.Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/dem-parti-esenyurt-ilce-baskanlari-gozaltina-alindi-1090519707.html
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malatya, yıkım, göçük
Malatya'da yıkım sırasında 4 katlı binada göçük: Kepçe operatörü enkaz altında kaldı
16:04 18.11.2024 (güncellendi: 16:10 18.11.2024)
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana geldi. Kepçe operatörü enkaz altında kalırken olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana gelirken yıkımı yapan kepçe operatörü enkaz altında kaldı.
Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.