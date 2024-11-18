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Lastik fiyatı cezadan pahalı: Kış lastiği fiyatları ne kadar?
Lastik fiyatı cezadan pahalı: Kış lastiği fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
Mevsimin kış olması, havaların soğuması, kar ve yağışların artması, don ve buzlanmalar, karlı ve kaygan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Ticari... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T16:36+0300
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ekonomi
kış lastiği
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1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde yoğunluk arttı.Lastik fiyatları ne kadar?Dört lastik birden değiştiğinde en düşük fiyat 6 bin lirayı buluyor. Buna bir de 600 lira değiştirme ücreti eklenmesi gerekiyor. Araç modeli yükseldikçe fiyat da artıyor. Kış lastiği takmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira idari para cezası uygulanacak. Cezanın yeni yılda yeniden değerleme oranında artması bekleniyor.
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kış lastiği, ceza, trafik
kış lastiği, ceza, trafik

Lastik fiyatı cezadan pahalı: Kış lastiği fiyatları ne kadar?

16:36 18.11.2024
© AAkış lastiği
kış lastiği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Mevsimin kış olması, havaların soğuması, kar ve yağışların artması, don ve buzlanmalar, karlı ve kaygan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Ceza yaklaşık 4 bin lira iken, en ucuz 4 adet kışlık lastik fiyatı ise 6 bin lira.
1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde yoğunluk arttı.

Lastik fiyatları ne kadar?

Dört lastik birden değiştiğinde en düşük fiyat 6 bin lirayı buluyor. Buna bir de 600 lira değiştirme ücreti eklenmesi gerekiyor. Araç modeli yükseldikçe fiyat da artıyor. Kış lastiği takmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira idari para cezası uygulanacak. Cezanın yeni yılda yeniden değerleme oranında artması bekleniyor.
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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