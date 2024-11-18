https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/arac-sahibini-ilgilendiriyor-31-aralik-2024e-kadar-suresi-var-ilk-montaj-yapildi-1090517891.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 31 Aralık'a kadar süresi var, ilk montaj yapıldı

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 31 Aralık'a kadar süresi var, ilk montaj yapıldı

Sputnik Türkiye

Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı gerçekleştirildi. Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T15:11+0300

2024-11-18T15:11+0300

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ekonomi

ulusal taşıt tanıma sistemi

araç

montaj

akaryakıt

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi. Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi.Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.Ticari araçlara uygulanacakTürkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.

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ulusal taşıt tanıma sistemi, araç, montaj, akaryakıt