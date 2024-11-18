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Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 31 Aralık'a kadar süresi var, ilk montaj yapıldı
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 31 Aralık'a kadar süresi var, ilk montaj yapıldı
Sputnik Türkiye
Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı gerçekleştirildi. Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ulusal taşıt tanıma sistemi
araç
montaj
akaryakıt
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi. Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi.Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.Ticari araçlara uygulanacakTürkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/goldman-sachstan-altin-icin-yeni-tahmin-tarih-isaret-edildi-rekor-kiracak-1090511315.html
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ulusal taşıt tanıma sistemi, araç, montaj, akaryakıt
ulusal taşıt tanıma sistemi, araç, montaj, akaryakıt

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 31 Aralık'a kadar süresi var, ilk montaj yapıldı

15:11 18.11.2024 (güncellendi: 15:14 18.11.2024)
© AATrafik
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı gerçekleştirildi. Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi. Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi.
Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.

Ticari araçlara uygulanacak

Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.
TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.
Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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