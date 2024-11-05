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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/kim-jong-unun-kardesinden-abdye-suclama-kuzey-koreye-karsi-nukleer-silah-kullanmak-istiyorlar-1090038756.html
Kim Jong-un’un kardeşinden ABD’ye suçlama: Kuzey Kore’ye karşı nükleer silah kullanmak istiyorlar
Kim Jong-un’un kardeşinden ABD’ye suçlama: Kuzey Kore’ye karşı nükleer silah kullanmak istiyorlar
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, nükleer güçlerini güçlendirme politikasının doğru seçim olduğunu belirterek Kore Yarımadası ve... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:55+0300
2024-11-05T10:55+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
kim yo-jong
abd
güney kore
japonya
ortak tatbikat
nükleer silah
füze denemesi
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Kore Merkezî Haber Ajansı’nın aktardığına göre Güney Kore, Japonya ve ABD'nin son ortak tatbikatını eleştiren İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong, ABD ve ortaklarının sadece bu yıl, Kuzey Kore’ye karşı nükleer silah kullanımını öngören 20’den fazla askeri simülasyon gerçekleştirdiğine dikkat çekerek geçen yıl toplamda 100’den fazla tatbikat yapıldığını anımsattı.Kim Yo-jong, “Düşmanlarımızın askeri çılgınlığı arttıkça, politikamızın haklılığı ve uygunluğu daha da görünür hale gelecek ve uygulanmasının itici gücü ve yoğunluğu doğru orantılı olacak. Kuzey Kore'nin kendini savunmak için nükleer caydırıcılığı güçlendirme politikası tek ve en doğru seçim. Bu yoldan hiçbir şekilde sapmayacağız” diye konuştu.Kuzey Kore, 31 Ekim gecesi en yeni kıtalararası balistik füzesi olan Hwasong-19'un testini gerçekleştirdi. Kuzey Koreli yetkililer, bu testle “vuruş gücündeki mutlak üstünlüğü” sergilemek istediklerini açıkladılar. Buna karşılık Güney Kore, ABD ve Japonya 3 Kasım'da en az bir B-1B stratejik bombardıman uçağının katıldığı ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/guney-koreyi-aklini-basina-toplamaya-davet-ediyoruz-1090028905.html
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kuzey kore, kim jong-un, kim yo-jong, abd, güney kore, japonya, ortak tatbikat, nükleer silah, füze denemesi
kuzey kore, kim jong-un, kim yo-jong, abd, güney kore, japonya, ortak tatbikat, nükleer silah, füze denemesi

Kim Jong-un’un kardeşinden ABD’ye suçlama: Kuzey Kore’ye karşı nükleer silah kullanmak istiyorlar

10:55 05.11.2024
© AFP 2023 / STRKuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, 11 Ağustos 2022'de Kovid pandemisiyle ilgili Ulusal Acil Durum Önleme toplantısında konuşma yaptı ve bu vesileyle devlet televizyonu KCTV tarafından ilk kez konuşması yayımlandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, 11 Ağustos 2022'de Kovid pandemisiyle ilgili Ulusal Acil Durum Önleme toplantısında konuşma yaptı ve bu vesileyle devlet televizyonu KCTV tarafından ilk kez konuşması yayımlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AFP 2023 / STR
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, nükleer güçlerini güçlendirme politikasının doğru seçim olduğunu belirterek Kore Yarımadası ve bölgedeki güç dengesini bozmanın savaş anlamına geleceğini kaydetti.
Kore Merkezî Haber Ajansı’nın aktardığına göre Güney Kore, Japonya ve ABD'nin son ortak tatbikatını eleştiren İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong, ABD ve ortaklarının sadece bu yıl, Kuzey Kore’ye karşı nükleer silah kullanımını öngören 20’den fazla askeri simülasyon gerçekleştirdiğine dikkat çekerek geçen yıl toplamda 100’den fazla tatbikat yapıldığını anımsattı.
Kim Yo-jong, “Düşmanlarımızın askeri çılgınlığı arttıkça, politikamızın haklılığı ve uygunluğu daha da görünür hale gelecek ve uygulanmasının itici gücü ve yoğunluğu doğru orantılı olacak. Kuzey Kore'nin kendini savunmak için nükleer caydırıcılığı güçlendirme politikası tek ve en doğru seçim. Bu yoldan hiçbir şekilde sapmayacağız” diye konuştu.
Kuzey Kore, 31 Ekim gecesi en yeni kıtalararası balistik füzesi olan Hwasong-19'un testini gerçekleştirdi. Kuzey Koreli yetkililer, bu testle “vuruş gücündeki mutlak üstünlüğü” sergilemek istediklerini açıkladılar. Buna karşılık Güney Kore, ABD ve Japonya 3 Kasım'da en az bir B-1B stratejik bombardıman uçağının katıldığı ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.
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