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Küçükçekmece'de 14 ve 17 yaşındaki 2 çocuk arasında silahlı kavga: Çocuklardan biri hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de 14 ve 17 yaşındaki 2 çocuk arasında silahlı kavga: Çocuklardan biri hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu 2 çocuk arasındaki tartışman silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T23:42+0300
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türkiye
küçükçekmece
silahlı kavga
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Küçükçekmece'de akşam saatlerinde yabancı uyruklu oldukları belirtilen 2 çocuk arasında silahlı kavga yaşandı. Birbirlerine silahla ateş eden çocuklar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.14 yaşındaki S.A. hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki S.K. ise ayağından yaralandı.Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde incelemelerde bulundu.
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küçükçekmece, silahlı kavga, çocuk
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Küçükçekmece'de 14 ve 17 yaşındaki 2 çocuk arasında silahlı kavga: Çocuklardan biri hayatını kaybetti

23:42 18.11.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİNolay yeri - polis -
olay yeri - polis - - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu 2 çocuk arasındaki tartışman silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17 yaşındaki çocuk ayağından yaralandı.
Küçükçekmece'de akşam saatlerinde yabancı uyruklu oldukları belirtilen 2 çocuk arasında silahlı kavga yaşandı.
Birbirlerine silahla ateş eden çocuklar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
14 yaşındaki S.A. hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki S.K. ise ayağından yaralandı.
Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde incelemelerde bulundu.
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