https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/kucukcekmecede-14-ve-17-yasindaki-2-cocuk-arasinda-silahli-kavga-cocuklardan-biri-hayatini-kaybetti-1090532391.html

Küçükçekmece'de 14 ve 17 yaşındaki 2 çocuk arasında silahlı kavga: Çocuklardan biri hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de 14 ve 17 yaşındaki 2 çocuk arasında silahlı kavga: Çocuklardan biri hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu 2 çocuk arasındaki tartışman silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T23:42+0300

2024-11-18T23:42+0300

2024-11-18T23:42+0300

türkiye

küçükçekmece

silahlı kavga

çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cae22a6ad1404278dfa19d3b7c9ed50a.jpg

Küçükçekmece'de akşam saatlerinde yabancı uyruklu oldukları belirtilen 2 çocuk arasında silahlı kavga yaşandı. Birbirlerine silahla ateş eden çocuklar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.14 yaşındaki S.A. hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki S.K. ise ayağından yaralandı.Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde incelemelerde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/yenidogan-cetesi-davasinda-hakan-dogukan-tasci-savunmasini-yapti-durusmaya-yarin-devam-edilecek-1090531162.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küçükçekmece, silahlı kavga, çocuk