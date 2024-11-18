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Kremlin: Rusya’ya uzun menzillerle saldırı düzenleme kararı yeni tırmanma anlamına geliyor
Kremlin: Rusya’ya uzun menzillerle saldırı düzenleme kararı yeni tırmanma anlamına geliyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmesinin, niteliksel olarak yeni gerilim... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazetecilere açıklamasında, “Resmi kaynak gösterilmeden yapılan bu haber dikkatimizi çekti. Rusya bu konudaki duruşunu Petersburg'daki kültürel forumda dile getirdi. Orada her şey çok net ifade edildi” ifadesini kullandı.ABD Başkanı’nın kararını şimdilik sadece Batı medyasından duyduklarını söyleyen Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:Moskova'nın duruşunun açık olduğunu kaydeden Peskov, “Kolektif Batı bu sinyalleri aldı. Başkan, Petersburg'da bunu dile getirdi” diye anımsattı.‘Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki çatışmayı dondurma fikrini görüşmedi’Kremlin Sözcüsü ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’daki çatışmanın dondurulması teklifinde bulunacağı yönünde Bloomberg’de çıkan haberi değerlendirdi.Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir fikri görüşmediğini kaydeden Peskov, “Bu haber de dikkatimizi çekti. Ama henüz bu konuda elimizde bilgi yok. Neden bahsedildiğini bilmiyoruz” dedi.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, atacms, abd, batı, joe biden, türkiye, recep tayyip erdoğan
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, atacms, abd, batı, joe biden, türkiye, recep tayyip erdoğan

Kremlin: Rusya’ya uzun menzillerle saldırı düzenleme kararı yeni tırmanma anlamına geliyor

13:01 18.11.2024 (güncellendi: 13:18 18.11.2024)
© Sputnik / Кристина КормилицынаKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmesinin, niteliksel olarak yeni gerilim turu anlamına geldiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazetecilere açıklamasında, “Resmi kaynak gösterilmeden yapılan bu haber dikkatimizi çekti. Rusya bu konudaki duruşunu Petersburg'daki kültürel forumda dile getirdi. Orada her şey çok net ifade edildi” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı’nın kararını şimdilik sadece Batı medyasından duyduklarını söyleyen Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğer gerçekten de böyle bir karar alınmış ve Kiev rejimine iletilmişse, bu niteliksel olarak yeni bir gerilim turu ve ABD'nin bu çatışmaya müdahil olması açısından niteliksel olarak yeni bir durum demek. Biz öncelikle bu noktadan hareket ediyoruz.
Moskova'nın duruşunun açık olduğunu kaydeden Peskov, “Kolektif Batı bu sinyalleri aldı. Başkan, Petersburg'da bunu dile getirdi” diye anımsattı.

‘Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki çatışmayı dondurma fikrini görüşmedi’

Kremlin Sözcüsü ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’daki çatışmanın dondurulması teklifinde bulunacağı yönünde Bloomberg’de çıkan haberi değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir fikri görüşmediğini kaydeden Peskov, “Bu haber de dikkatimizi çekti. Ama henüz bu konuda elimizde bilgi yok. Neden bahsedildiğini bilmiyoruz” dedi.
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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Slutskiy: Rusya’ya yönelik ATACMS saldırılarına izin verilmesine mümkün olan en sert yanıt verilecek
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