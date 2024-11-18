https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/kremlin-rusyaya-uzun-menzillerle-saldiri-duzenleme-karari-yeni-tirmanma-anlamina-geliyor-1090513184.html

Kremlin: Rusya’ya uzun menzillerle saldırı düzenleme kararı yeni tırmanma anlamına geliyor

Kremlin: Rusya’ya uzun menzillerle saldırı düzenleme kararı yeni tırmanma anlamına geliyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmesinin, niteliksel olarak yeni gerilim... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T13:01+0300

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazetecilere açıklamasında, “Resmi kaynak gösterilmeden yapılan bu haber dikkatimizi çekti. Rusya bu konudaki duruşunu Petersburg'daki kültürel forumda dile getirdi. Orada her şey çok net ifade edildi” ifadesini kullandı.ABD Başkanı’nın kararını şimdilik sadece Batı medyasından duyduklarını söyleyen Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:Moskova'nın duruşunun açık olduğunu kaydeden Peskov, “Kolektif Batı bu sinyalleri aldı. Başkan, Petersburg'da bunu dile getirdi” diye anımsattı.‘Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki çatışmayı dondurma fikrini görüşmedi’Kremlin Sözcüsü ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’daki çatışmanın dondurulması teklifinde bulunacağı yönünde Bloomberg’de çıkan haberi değerlendirdi.Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir fikri görüşmediğini kaydeden Peskov, “Bu haber de dikkatimizi çekti. Ama henüz bu konuda elimizde bilgi yok. Neden bahsedildiğini bilmiyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/slutskiy-rusyaya-atacms-saldirilarina-izin-verilmesine-mumkun-olan-en-sert-yanit-verilecek-1090506429.html

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