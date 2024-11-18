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Kızamık dünya çapında artıyor, kızamık olan her 5 çocuktan birine zatürre teşhisi konuluyor
Kızamık dünya çapında artıyor, kızamık olan her 5 çocuktan birine zatürre teşhisi konuluyor
Sputnik Türkiye
Boyundan başlayarak ayaklara doğru kırmızı döküntülerin yanı sıra burun akıntısı, hapşırma, öksürük, yüksek ateş, iştah kaybı, ağız içinde çıkan beyaz lekeler... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T16:24+0300
2024-11-18T16:24+0300
sağlik
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dünya sağlık örgütü (dsö)
zatürre
körlük
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Kızamık aşısının son 50 yılda diğer tüm aşılardan daha fazla hayat kurtardığı ifade edilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamasında, kızamık vakalarının dünya genelinde artış gösterdiğine dikkat çekildi. 2023 yılında 10.3 milyon kişinin kızamığa yakalandığı ve bu rakamın, 2022'deki vakalara göre yüzde 20 artışı işaret ettiği kaydedildi. Aşılama yüzde 95 ve üzeri olmalıİki doz aşıyla önlenebilen kızamığın aşılama oranının dünya genelinde yüzde 83 olduğunu belirten DSÖ, salgınları önlemek ve insanları dünyanın en bulaşıcı insan virüslerinden birinden korumak için her ülke ve toplumda iki doz kızamık aşısının yüzde 95'i geçmesi gerektiğini ifade etti. 2023'te 57 ülkede kızamık salgını yaşadı57 ülke 2023'te büyük veya yıkıcı kızamık salgınları yaşadı. DSÖ Afrika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde kızamık vakaları önemli bir artış yaşadı. Tüm büyük veya yıkıcı salgınların neredeyse yarısı Afrika bölgesinde meydana geldi. Yeni veriler, 2023 yılında çoğunluğu 5 yaş altı çocuklardan oluşan tahmini 107 bin 500 kişinin kızamıktan öldüğünü gösteriyor. Kızamık olan her 5 çocuktan birinin zatürre teşhisiyle hastaneye yattığını belirten uzmanlar, kızamıktan kurtulsa bile bazı hastaların ömür boyu süren ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıktığını belirtti. Bebekler ve küçük çocuklar, körlük, zatürre ve ensefalit (beyin şişmesine ve potansiyel olarak beyin hasarına neden olan bir enfeksiyon) gibi hastalığın ciddi komplikasyonları açısından en büyük risk altında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kizamik-ve-su-cicegi-ile-karistiriliyor-el-ayak-agiz-hastaligi-nedir-nasil-bulasir-1090306922.html
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kızamık, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), zatürre, körlük
kızamık, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), zatürre, körlük

Kızamık dünya çapında artıyor, kızamık olan her 5 çocuktan birine zatürre teşhisi konuluyor

16:24 18.11.2024
© FotoğrafKızamık dünya çapında artıyor, kızamık olan her 5 çocuktan birine zatürre teşhisi konuluyor
Kızamık dünya çapında artıyor, kızamık olan her 5 çocuktan birine zatürre teşhisi konuluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© Fotoğraf
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Boyundan başlayarak ayaklara doğru kırmızı döküntülerin yanı sıra burun akıntısı, hapşırma, öksürük, yüksek ateş, iştah kaybı, ağız içinde çıkan beyaz lekeler ve gözlerde iltihaplanma yapan kızamık hastalığı dünya çapında artış gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, kızamık olan her 5 çocuktan birinin aynı zamanda zatürre de olduğunu vurguladı.
Kızamık aşısının son 50 yılda diğer tüm aşılardan daha fazla hayat kurtardığı ifade edilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamasında, kızamık vakalarının dünya genelinde artış gösterdiğine dikkat çekildi. 2023 yılında 10.3 milyon kişinin kızamığa yakalandığı ve bu rakamın, 2022'deki vakalara göre yüzde 20 artışı işaret ettiği kaydedildi.

Aşılama yüzde 95 ve üzeri olmalı

İki doz aşıyla önlenebilen kızamığın aşılama oranının dünya genelinde yüzde 83 olduğunu belirten DSÖ, salgınları önlemek ve insanları dünyanın en bulaşıcı insan virüslerinden birinden korumak için her ülke ve toplumda iki doz kızamık aşısının yüzde 95'i geçmesi gerektiğini ifade etti.

2023'te 57 ülkede kızamık salgını yaşadı

57 ülke 2023'te büyük veya yıkıcı kızamık salgınları yaşadı. DSÖ Afrika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde kızamık vakaları önemli bir artış yaşadı. Tüm büyük veya yıkıcı salgınların neredeyse yarısı Afrika bölgesinde meydana geldi.
Yeni veriler, 2023 yılında çoğunluğu 5 yaş altı çocuklardan oluşan tahmini 107 bin 500 kişinin kızamıktan öldüğünü gösteriyor. Kızamık olan her 5 çocuktan birinin zatürre teşhisiyle hastaneye yattığını belirten uzmanlar, kızamıktan kurtulsa bile bazı hastaların ömür boyu süren ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıktığını belirtti. Bebekler ve küçük çocuklar, körlük, zatürre ve ensefalit (beyin şişmesine ve potansiyel olarak beyin hasarına neden olan bir enfeksiyon) gibi hastalığın ciddi komplikasyonları açısından en büyük risk altında.
El, ayak, ağız hastalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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Kızamık ve su çiçeği ile karıştırılıyor: El ayak ağız hastalığı nedir, nasıl bulaşır?
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