https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/iyi-parti-milletvekili-turhan-comez-erkek-bebeklerin-testislerini-sikarak-curutmusler-1090529660.html

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez: Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez: Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler

Sputnik Türkiye

Yenidoğan bebekleri 112 Acil Servis çalışanları ile anlaşarak özel hastanelere sevk ettiren ve bebeklerin ölümüne neden oldukları iddia edilen 47 sanığın... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan Çetesi üyelerinin yargılaması ilk kez başladı.İstanbul'da 112 Acil Servis çalışanları ile anlaşarak bebekleri özel hastaneye sevk ettiren çetenin yargılanmasına başlandı. Duruşma önünde konuşan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez yenidoğan erkek bebeklerin testislerinin sıkılarak çürütüldüğünü ve kendi aralarında çete üyelerinin mesajlarda gülerek eğlendiklerini iddia etti.Adliyede basın mensuplarına konuşan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ''Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler. Elimde belgeleri var. Fotoğrafları paylaşıyorlar kendi aralarında. Utanmadan sıkılmadan kendi aralarında gülerek mesajlaşıyor. 12 bebeğin raporlarına bakarsanız açlıktan öldüklerini görürsünüz. Çocuklar bir deri bir kemik kalmış'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/yenidogan-cetesi-hakim-karsisinda-cete-lideri-firat-sari-aylik-gelirini-400-bin-lira-olarak-1090514216.html

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