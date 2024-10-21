https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/avustralyali-senator-thorpedan-kral-charlesa-kralim-degilsin-1089471300.html
Avustralyalı Senatör Thorpe'dan Kral Charles'a: Kralım değilsin
Avustralyalı Senatör Thorpe'dan Kral Charles'a: Kralım değilsin
Sputnik Türkiye
Avustralya'nın Victoria eyaletinden bağımsız Senatör Lidia Thorpe, Kral Charles'ın ülkeyi ziyareti sırasında yaptığı konuşma sonrasında yaklaşık bir dakika... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T09:50+0300
2024-10-21T09:50+0300
2024-10-21T09:50+0300
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avustralya senatörü lidia thorpe
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İngiltere Kralı Charles ile eşi Kraliçe Camilla, ülkeye yaptığı resmi ziyaretin ikinci gününde başkent Canberra'da düzenlenen törende konuştu. Konuşmasını bitirdikten sonra Victoria Senatörü Thorpe yaklaşık bir dakika boyunca "Kralım değilsin" diye bağırdı.Thorpe'un ayrıca “Burası senin toprağın değil, sen benim Kralım değilsin" diye bağırdığı duyuldu. Tören daha sonra olaya herhangi bir atıfta bulunulmadan sona erdirildi ve kraliyet çifti, kendilerini karşılamak üzere binanın dışında bekleyen halkla buluşmaya devam etti.Avustralya'nın siyasi durumu?Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi İngiltere Kral'ının devlet başkanı olarak görev yaptığı bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesidir. Kralı veya Kraliçeyi temsilen ülkede Genel Vali Sam Mostyn görev yapmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/lavrov-bidenin-nukleer-silahi-gorusme-cagrisi-aldatmaca-1089470476.html
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ingiltere, ingiltere kraliyet ailesi, ingiltere kralı 3. charles, avustralya, avustralya senatörü lidia thorpe
ingiltere, ingiltere kraliyet ailesi, ingiltere kralı 3. charles, avustralya, avustralya senatörü lidia thorpe
Avustralyalı Senatör Thorpe'dan Kral Charles'a: Kralım değilsin
Avustralya'nın Victoria eyaletinden bağımsız Senatör Lidia Thorpe, Kral Charles'ın ülkeyi ziyareti sırasında yaptığı konuşma sonrasında yaklaşık bir dakika boyunca "Kralım değilsin" diye bağırdı. Senatör Thorpe, güvenlik eşliğinde dışarı çıkartıldı.
İngiltere Kralı Charles ile eşi Kraliçe Camilla, ülkeye yaptığı resmi ziyaretin ikinci gününde başkent Canberra'da düzenlenen törende konuştu. Konuşmasını bitirdikten sonra Victoria Senatörü Thorpe yaklaşık bir dakika boyunca "Kralım değilsin" diye bağırdı.
Thorpe'un ayrıca “Burası senin toprağın değil, sen benim Kralım değilsin" diye bağırdığı duyuldu. Tören daha sonra olaya herhangi bir atıfta bulunulmadan sona erdirildi ve kraliyet çifti, kendilerini karşılamak üzere binanın dışında bekleyen halkla buluşmaya devam etti.
Avustralya'nın siyasi durumu?
Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi İngiltere Kral'ının devlet başkanı olarak görev yaptığı bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesidir. Kralı veya Kraliçeyi temsilen ülkede Genel Vali Sam Mostyn görev yapmaktadır.