https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/hesaplara-yatiyor-ogrencilerin-iki-aylik-burs-ve-kredi-odemeleri-basladi-1090505313.html

Hesaplara yatıyor: Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri başladı

Hesaplara yatıyor: Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri başladı

Sputnik Türkiye

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T10:17+0300

2024-11-18T10:17+0300

2024-11-18T10:56+0300

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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak.İlk defa burs ve kredi alacaklar öğrencilerin ödemesi ne zaman yatacak?Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.Burs ve krediler ne zaman yatacak?T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.Burs ve krediler hangi bankadan alınıyor?Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.Burs ve krediler ne kadar?2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.

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