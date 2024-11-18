https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ucuncu-ceyrek-issizlik-rakamlari-aciklandi-1090504956.html

Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 puan azalarak yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

işsizlik

işsizlik

enflasyon

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Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 106 bin kişi olarak kayıtlara geçti.İşsizlik açıklandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi olarak tespit edildi.Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı.Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

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