https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/hamas-siyasi-burosunun-turkiyeye-tasindigi-yonundeki-iddialar-yalanlandi-1090513141.html
Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar yalanlandı
Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar yalanlandı
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar, Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T13:12+0300
2024-11-18T13:12+0300
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurgulayarak 'Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların' gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/lubnan-basbakanindan-hamas-aciklamasi-israil-ile-ateskes-yapabiliriz-yeter-ki-ulkemizde-mesru-ve-1090248235.html
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hamas, hamas siyasi büro başkanlığı, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin
hamas, hamas siyasi büro başkanlığı, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin
Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar yalanlandı
13:12 18.11.2024 (güncellendi: 13:13 18.11.2024)
Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar, Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurgulayarak 'Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların' gerçeği yansıtmadığını ifade etti.