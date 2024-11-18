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Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar yalanlandı
Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar yalanlandı
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar, Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurgulayarak 'Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların' gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
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hamas, hamas siyasi büro başkanlığı, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin
hamas, hamas siyasi büro başkanlığı, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin

Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar yalanlandı

13:12 18.11.2024 (güncellendi: 13:13 18.11.2024)
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar, Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurgulayarak 'Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların' gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
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