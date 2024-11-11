Lübnan Başbakanı'ndan 'Hamas' açıklaması: İsrail ile ateşkes yapabiliriz, yeter ki ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun

Türkiye
SON DAKİKA | TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
10:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
21 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
19:01
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sodom ve Gomora nedir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/lubnan-basbakanindan-hamas-aciklamasi-israil-ile-ateskes-yapabiliriz-yeter-ki-ulkemizde-mesru-ve-1090248235.html
Lübnan Başbakanı'ndan 'Hamas' açıklaması: İsrail ile ateşkes yapabiliriz, yeter ki ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun
Lübnan Başbakanı'ndan 'Hamas' açıklaması: İsrail ile ateşkes yapabiliriz, yeter ki ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun
Sputnik Türkiye
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Zirvesi'ne katılmak üzere çıktığı yolda Hamas'a gözdağı vererek, "Ülkemizde... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T09:29+0300
2024-11-11T09:29+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
lübnan
necib mikati
hamas
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
hizbullah tugayları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086356650_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_aa552ec3ff0baee5bc700085324075e7.jpg
Lübnan Başbakanı Necib Mikati İsrail ile ateşkese varılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması ve Lübnan’ın güneyinde yalnızca devletin silahının bulunması gerektiğini vurguladı.Lübnan Başbakanlık Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Mikati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Riyad’da düzenleyeceği Olağanüstü Ortak Zirve’ye katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Riyad’daki Lübnan Büyükelçiliğinde vatandaşlarıyla bir araya gelen Mikati, güney Lübnan’da sadece devletin otoritesinin hâkim olması için bir fırsat bulunduğunu belirtti.Hizbullah'ın güneyden çıkmasını istiyorMikati, ülkeyi kurtarmak adına bu fırsatı değerlendireceklerini ifade ederek, “En kısa sürede ateşkese ulaşmayı, 1701 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası kararların uygulanmasını ve güneyde devletin tek söz sahibi olduğu bir düzen kurulmasını istiyoruz. Güneyde sadece ordunun meşru silahları kalmalı,” dedi.İsrail basını da bu açıklamalar ardından Lübnan ile ateşkes şartlarını konuşmaya başladı. Ancak iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmış değil.Hizbullah ile 8 Ekim’den bu yana sınırlı çatışmalar yaşayan İsrail ordusu, Lübnan’ın güney bölgelerine, Bekaa, Baalbek ve Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Hizbullah’ın BM kararınca Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesini talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/israil-hizbullah-ateskes-anlasmasi-taslak-israil-ordusu-catismalar-sona-erdiginde-7-gun-icinde-1089867583.html
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086356650_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_640f10dedbdfa7c2c4dfa75e1b02604f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, lübnan, necib mikati, hamas, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları, bm, arap birliği, arap birliği liderler zirvesi
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, lübnan, necib mikati, hamas, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları, bm, arap birliği, arap birliği liderler zirvesi

Lübnan Başbakanı'ndan 'Hamas' açıklaması: İsrail ile ateşkes yapabiliriz, yeter ki ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun

09:29 11.11.2024
© Sputnik / WAEL HAMZEHLübnan Başbakanı Necip Mikati
Lübnan Başbakanı Necip Mikati - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / WAEL HAMZEH
Abone ol
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Zirvesi'ne katılmak üzere çıktığı yolda Hamas'a gözdağı vererek, "Ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun" istiyoruz. Şu an bir devlet otoritesinin hakim olma şansı var" dedi.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati İsrail ile ateşkese varılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması ve Lübnan’ın güneyinde yalnızca devletin silahının bulunması gerektiğini vurguladı.
Lübnan Başbakanlık Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Mikati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Riyad’da düzenleyeceği Olağanüstü Ortak Zirve’ye katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Riyad’daki Lübnan Büyükelçiliğinde vatandaşlarıyla bir araya gelen Mikati, güney Lübnan’da sadece devletin otoritesinin hâkim olması için bir fırsat bulunduğunu belirtti.

Hizbullah'ın güneyden çıkmasını istiyor

Mikati, ülkeyi kurtarmak adına bu fırsatı değerlendireceklerini ifade ederek, “En kısa sürede ateşkese ulaşmayı, 1701 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası kararların uygulanmasını ve güneyde devletin tek söz sahibi olduğu bir düzen kurulmasını istiyoruz. Güneyde sadece ordunun meşru silahları kalmalı,” dedi.
İsrail basını da bu açıklamalar ardından Lübnan ile ateşkes şartlarını konuşmaya başladı. Ancak iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmış değil.
Hizbullah ile 8 Ekim’den bu yana sınırlı çatışmalar yaşayan İsrail ordusu, Lübnan’ın güney bölgelerine, Bekaa, Baalbek ve Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Hizbullah’ın BM kararınca Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesini talep ediyor.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine düzenlediği saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
DÜNYA
İsrail-Hizbullah ateşkes anlaşması taslak: 'İsrail ordusu çatışmalar sona erdiğinde 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek'
31 Ekim, 02:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала