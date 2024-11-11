https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/lubnan-basbakanindan-hamas-aciklamasi-israil-ile-ateskes-yapabiliriz-yeter-ki-ulkemizde-mesru-ve-1090248235.html

Lübnan Başbakanı'ndan 'Hamas' açıklaması: İsrail ile ateşkes yapabiliriz, yeter ki ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun

Lübnan Başbakanı'ndan 'Hamas' açıklaması: İsrail ile ateşkes yapabiliriz, yeter ki ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun

Sputnik Türkiye

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Zirvesi'ne katılmak üzere çıktığı yolda Hamas'a gözdağı vererek, "Ülkemizde... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T09:29+0300

2024-11-11T09:29+0300

2024-11-11T09:29+0300

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati İsrail ile ateşkese varılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması ve Lübnan’ın güneyinde yalnızca devletin silahının bulunması gerektiğini vurguladı.Lübnan Başbakanlık Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Mikati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Riyad’da düzenleyeceği Olağanüstü Ortak Zirve’ye katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Riyad’daki Lübnan Büyükelçiliğinde vatandaşlarıyla bir araya gelen Mikati, güney Lübnan’da sadece devletin otoritesinin hâkim olması için bir fırsat bulunduğunu belirtti.Hizbullah'ın güneyden çıkmasını istiyorMikati, ülkeyi kurtarmak adına bu fırsatı değerlendireceklerini ifade ederek, “En kısa sürede ateşkese ulaşmayı, 1701 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası kararların uygulanmasını ve güneyde devletin tek söz sahibi olduğu bir düzen kurulmasını istiyoruz. Güneyde sadece ordunun meşru silahları kalmalı,” dedi.İsrail basını da bu açıklamalar ardından Lübnan ile ateşkes şartlarını konuşmaya başladı. Ancak iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmış değil.Hizbullah ile 8 Ekim’den bu yana sınırlı çatışmalar yaşayan İsrail ordusu, Lübnan’ın güney bölgelerine, Bekaa, Baalbek ve Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Hizbullah’ın BM kararınca Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesini talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/israil-hizbullah-ateskes-anlasmasi-taslak-israil-ordusu-catismalar-sona-erdiginde-7-gun-icinde-1089867583.html

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