https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/lubnan-basbakanindan-hamas-aciklamasi-israil-ile-ateskes-yapabiliriz-yeter-ki-ulkemizde-mesru-ve-1090248235.html
Lübnan Başbakanı'ndan 'Hamas' açıklaması: İsrail ile ateşkes yapabiliriz, yeter ki ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun
Lübnan Başbakanı'ndan 'Hamas' açıklaması: İsrail ile ateşkes yapabiliriz, yeter ki ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun
Sputnik Türkiye
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Zirvesi'ne katılmak üzere çıktığı yolda Hamas'a gözdağı vererek, "Ülkemizde... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T09:29+0300
2024-11-11T09:29+0300
2024-11-11T09:29+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
lübnan
necib mikati
hamas
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
hizbullah tugayları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086356650_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_aa552ec3ff0baee5bc700085324075e7.jpg
Lübnan Başbakanı Necib Mikati İsrail ile ateşkese varılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması ve Lübnan’ın güneyinde yalnızca devletin silahının bulunması gerektiğini vurguladı.Lübnan Başbakanlık Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Mikati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Riyad’da düzenleyeceği Olağanüstü Ortak Zirve’ye katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Riyad’daki Lübnan Büyükelçiliğinde vatandaşlarıyla bir araya gelen Mikati, güney Lübnan’da sadece devletin otoritesinin hâkim olması için bir fırsat bulunduğunu belirtti.Hizbullah'ın güneyden çıkmasını istiyorMikati, ülkeyi kurtarmak adına bu fırsatı değerlendireceklerini ifade ederek, “En kısa sürede ateşkese ulaşmayı, 1701 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası kararların uygulanmasını ve güneyde devletin tek söz sahibi olduğu bir düzen kurulmasını istiyoruz. Güneyde sadece ordunun meşru silahları kalmalı,” dedi.İsrail basını da bu açıklamalar ardından Lübnan ile ateşkes şartlarını konuşmaya başladı. Ancak iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmış değil.Hizbullah ile 8 Ekim’den bu yana sınırlı çatışmalar yaşayan İsrail ordusu, Lübnan’ın güney bölgelerine, Bekaa, Baalbek ve Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Hizbullah’ın BM kararınca Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesini talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/israil-hizbullah-ateskes-anlasmasi-taslak-israil-ordusu-catismalar-sona-erdiginde-7-gun-icinde-1089867583.html
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086356650_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_640f10dedbdfa7c2c4dfa75e1b02604f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, lübnan, necib mikati, hamas, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları, bm, arap birliği, arap birliği liderler zirvesi
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, lübnan, necib mikati, hamas, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları, bm, arap birliği, arap birliği liderler zirvesi
Lübnan Başbakanı'ndan 'Hamas' açıklaması: İsrail ile ateşkes yapabiliriz, yeter ki ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Zirvesi'ne katılmak üzere çıktığı yolda Hamas'a gözdağı vererek, "Ülkemizde meşru ve tek bir ordu olsun" istiyoruz. Şu an bir devlet otoritesinin hakim olma şansı var" dedi.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati İsrail ile ateşkese varılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması ve Lübnan’ın güneyinde yalnızca devletin silahının bulunması gerektiğini vurguladı.
Lübnan Başbakanlık Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Mikati, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin Riyad’da düzenleyeceği Olağanüstü Ortak Zirve’ye katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Riyad’daki Lübnan Büyükelçiliğinde vatandaşlarıyla bir araya gelen Mikati, güney Lübnan’da sadece devletin otoritesinin hâkim olması için bir fırsat bulunduğunu belirtti.
Hizbullah'ın güneyden çıkmasını istiyor
Mikati, ülkeyi kurtarmak adına bu fırsatı değerlendireceklerini ifade ederek, “En kısa sürede ateşkese ulaşmayı, 1701 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası kararların uygulanmasını ve güneyde devletin tek söz sahibi olduğu bir düzen kurulmasını istiyoruz. Güneyde sadece ordunun meşru silahları kalmalı,” dedi.
İsrail basını da bu açıklamalar ardından Lübnan ile ateşkes şartlarını konuşmaya başladı. Ancak iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmış değil.
Hizbullah ile 8 Ekim’den bu yana sınırlı çatışmalar yaşayan İsrail ordusu, Lübnan’ın güney bölgelerine, Bekaa, Baalbek ve Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Hizbullah’ın BM kararınca Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesini talep ediyor.