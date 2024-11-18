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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Gümrük sistemi güncellemesi yetişmedi: Tır ve kargo minibüsleri gümrük kapılarında kaldı
Gümrük sistemi güncellemesi yetişmedi: Tır ve kargo minibüsleri gümrük kapılarında kaldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde yazılım güncellemesi yetişmeyince Avrupa'ya açılan gümrüklerde tırlar ve lojistik firması araçları iki gündür sınır... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T17:52+0300
2024-11-18T17:52+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
gümrük
gümrük bölgesi
gümrük kapısı
tır şöförü
sınır kapısı
yazılım
uluslararası nakliyeciler derneği (und)
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Türkiye’nin Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın duyurduğu sistem güncelleme çalışması, 17 Kasım Pazar saat 00.00'da başladı ama söylenen saatte bitirilemedi. 10 saatte bitirileceği söylenen güncelleme hala sürerken, sistem açılamadığı için de sınır kapısında tırlar kuyruk oluşturdu. Türk firmalarının Avrupa’da terminli olarak taahhüt ettiği gıda ürünleri de dahil bütün ürünler yurt dışına çıkış yapamıyor.10 saatte bitirilecekti ama hala sürüyorBakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği, Avrpa Serbest Ticaret Birliği üye ülkeleri, Birleşim Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna'nın taraf olduğu 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesi uyarınca, gümrük idarelerinde kullanılan NCTS'nin (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) güncel versiyonu olan Faz 5'in devreye alınacağı belirtilmişti.İhracat yapan firmalar, lojistik şirketleri ile anlaşarak ürünlerini genellikle karayolu ile Avrupa’ya gönderiyor. AB transit sistemine entegre olan Türkiye, ülkemizde düzenlenen uluslararası (AB müktesebatı sistemi ile) düzenlenen NCTS belgesi ile hangi ülke ve şehrine gidilecek ise oraya kadar AB ülkelerinden geçerek kolayca ürün teslimatı yapabiliyor. Ancak 10 saatlik güncellemenin 31 saat daha gecikmesi ile hafta sonunu gümrüklerde geçiren tırcılar halen yola çıkamadılar.Ticaret Bakanlığı’ndan, yaşanan sıkıntı ile alakalı olarak lojistik şirketlerine bir açıklama da yapılmadı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği yetkilileri, bütün gümrük kapılarında Avrupa Birliği’ne gidecek araçların 2 gündür beklediğini, problemin bir an çözülmesini istediler.Bu arada güncelleme bitmediğinden Türkiye’ye Avrupa’dan giriş yapacak boş veya dolu araçlarda gelemiyor. Bu durum yükleme ve just in time (eş zamanlı) çalışanların düzenini de bozdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/sinir-kapilarinda-operasyonlar-rekor-miktarda-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1089171847.html
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ticaret bakanlığı, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük kapısı, tır şöförü, sınır kapısı, yazılım, uluslararası nakliyeciler derneği (und)
ticaret bakanlığı, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük kapısı, tır şöförü, sınır kapısı, yazılım, uluslararası nakliyeciler derneği (und)

Gümrük sistemi güncellemesi yetişmedi: Tır ve kargo minibüsleri gümrük kapılarında kaldı

17:52 18.11.2024
© AABulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde yazılım güncellemesi yetişmeyince Avrupa'ya açılan gümrüklerde tırlar ve lojistik firması araçları iki gündür sınır kapısında beklemede kaldı.
Türkiye’nin Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın duyurduğu sistem güncelleme çalışması, 17 Kasım Pazar saat 00.00'da başladı ama söylenen saatte bitirilemedi. 10 saatte bitirileceği söylenen güncelleme hala sürerken, sistem açılamadığı için de sınır kapısında tırlar kuyruk oluşturdu. Türk firmalarının Avrupa’da terminli olarak taahhüt ettiği gıda ürünleri de dahil bütün ürünler yurt dışına çıkış yapamıyor.

10 saatte bitirilecekti ama hala sürüyor

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği, Avrpa Serbest Ticaret Birliği üye ülkeleri, Birleşim Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna'nın taraf olduğu 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesi uyarınca, gümrük idarelerinde kullanılan NCTS'nin (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) güncel versiyonu olan Faz 5'in devreye alınacağı belirtilmişti.
İhracat yapan firmalar, lojistik şirketleri ile anlaşarak ürünlerini genellikle karayolu ile Avrupa’ya gönderiyor. AB transit sistemine entegre olan Türkiye, ülkemizde düzenlenen uluslararası (AB müktesebatı sistemi ile) düzenlenen NCTS belgesi ile hangi ülke ve şehrine gidilecek ise oraya kadar AB ülkelerinden geçerek kolayca ürün teslimatı yapabiliyor. Ancak 10 saatlik güncellemenin 31 saat daha gecikmesi ile hafta sonunu gümrüklerde geçiren tırcılar halen yola çıkamadılar.
Ticaret Bakanlığı’ndan, yaşanan sıkıntı ile alakalı olarak lojistik şirketlerine bir açıklama da yapılmadı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği yetkilileri, bütün gümrük kapılarında Avrupa Birliği’ne gidecek araçların 2 gündür beklediğini, problemin bir an çözülmesini istediler.
Bu arada güncelleme bitmediğinden Türkiye’ye Avrupa’dan giriş yapacak boş veya dolu araçlarda gelemiyor. Bu durum yükleme ve just in time (eş zamanlı) çalışanların düzenini de bozdu.
Sınır kapılarında operasyonlar: Rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2024
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Sınır kapılarında operasyonlar: Rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
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