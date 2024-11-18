https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/gumruk-sistemi-guncellemesi-yetismedi-tir-ve-kargo-minibusleri-gumruk-kapilarinda-kaldi-1090525565.html

Gümrük sistemi güncellemesi yetişmedi: Tır ve kargo minibüsleri gümrük kapılarında kaldı

Gümrük sistemi güncellemesi yetişmedi: Tır ve kargo minibüsleri gümrük kapılarında kaldı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde yazılım güncellemesi yetişmeyince Avrupa'ya açılan gümrüklerde tırlar ve lojistik firması araçları iki gündür sınır... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T17:52+0300

2024-11-18T17:52+0300

2024-11-18T17:52+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

gümrük

gümrük bölgesi

gümrük kapısı

tır şöförü

sınır kapısı

yazılım

uluslararası nakliyeciler derneği (und)

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Türkiye’nin Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın duyurduğu sistem güncelleme çalışması, 17 Kasım Pazar saat 00.00'da başladı ama söylenen saatte bitirilemedi. 10 saatte bitirileceği söylenen güncelleme hala sürerken, sistem açılamadığı için de sınır kapısında tırlar kuyruk oluşturdu. Türk firmalarının Avrupa’da terminli olarak taahhüt ettiği gıda ürünleri de dahil bütün ürünler yurt dışına çıkış yapamıyor.10 saatte bitirilecekti ama hala sürüyorBakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği, Avrpa Serbest Ticaret Birliği üye ülkeleri, Birleşim Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna'nın taraf olduğu 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesi uyarınca, gümrük idarelerinde kullanılan NCTS'nin (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) güncel versiyonu olan Faz 5'in devreye alınacağı belirtilmişti.İhracat yapan firmalar, lojistik şirketleri ile anlaşarak ürünlerini genellikle karayolu ile Avrupa’ya gönderiyor. AB transit sistemine entegre olan Türkiye, ülkemizde düzenlenen uluslararası (AB müktesebatı sistemi ile) düzenlenen NCTS belgesi ile hangi ülke ve şehrine gidilecek ise oraya kadar AB ülkelerinden geçerek kolayca ürün teslimatı yapabiliyor. Ancak 10 saatlik güncellemenin 31 saat daha gecikmesi ile hafta sonunu gümrüklerde geçiren tırcılar halen yola çıkamadılar.Ticaret Bakanlığı’ndan, yaşanan sıkıntı ile alakalı olarak lojistik şirketlerine bir açıklama da yapılmadı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği yetkilileri, bütün gümrük kapılarında Avrupa Birliği’ne gidecek araçların 2 gündür beklediğini, problemin bir an çözülmesini istediler.Bu arada güncelleme bitmediğinden Türkiye’ye Avrupa’dan giriş yapacak boş veya dolu araçlarda gelemiyor. Bu durum yükleme ve just in time (eş zamanlı) çalışanların düzenini de bozdu.

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ticaret bakanlığı, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük kapısı, tır şöförü, sınır kapısı, yazılım, uluslararası nakliyeciler derneği (und)