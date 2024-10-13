https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/sinir-kapilarinda-operasyonlar-rekor-miktarda-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1089171847.html
Sınır kapılarında operasyonlar: Rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
Sınır kapılarında operasyonlar: Rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince sınır kapılarında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları yapıldı. Esendere Gümrük Kapısı’da bir TIR'da rekor... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T10:35+0300
2024-10-13T10:35+0300
2024-10-13T10:35+0300
türkiye
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kaçakçılığı
esendere sınır kapısı
hamzabeyli sınır kapısı
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Ekiplerin, Esendere Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 24 milyon Türk Lirası olan kaçak elektronik sigara, zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda ise 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/icisleri-bakani-yerlikaya-trafik-kazalarina-en-cok-sebep-olan-nedenleri-aciklayarak-uyardi--1089170181.html
türkiye
hamzabeyli sınır kapısı
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uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, esendere sınır kapısı, hamzabeyli sınır kapısı
uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, esendere sınır kapısı, hamzabeyli sınır kapısı
Sınır kapılarında operasyonlar: Rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince sınır kapılarında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları yapıldı. Esendere Gümrük Kapısı’da bir TIR'da rekor miktarda uyuşturucu ele geçirilirken Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda ise piyasa değeri 24 milyon lira değerinde elektronik sigaralara el konuldu.
Ekiplerin, Esendere Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 24 milyon Türk Lirası olan kaçak elektronik sigara, zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda ise 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.