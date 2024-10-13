https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/sinir-kapilarinda-operasyonlar-rekor-miktarda-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1089171847.html

Sınır kapılarında operasyonlar: Rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Sınır kapılarında operasyonlar: Rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince sınır kapılarında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları yapıldı. Esendere Gümrük Kapısı’da bir TIR'da rekor... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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uyuşturucu

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uyuşturucu kaçakçılığı

esendere sınır kapısı

hamzabeyli sınır kapısı

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Ekiplerin, Esendere Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 24 milyon Türk Lirası olan kaçak elektronik sigara, zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda ise 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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türkiye

hamzabeyli sınır kapısı

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