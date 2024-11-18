https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/feridun-duzagacin-hukuk-zaferi-23-sarkisini-izinsiz-kullananlara-karsi-actigi-davayi-kazandi-1090507783.html
Feridun Düzağaç'ın hukuk zaferi: 23 şarkısını izinsiz kullananlara karşı açtığı davayı kazandı
Feridun Düzağaç'ın hukuk zaferi: 23 şarkısını izinsiz kullananlara karşı açtığı davayı kazandı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, şarkılarını izinsiz kullanan platforma açtığı davayı kazandı. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T11:14+0300
2024-11-18T11:14+0300
2024-11-18T11:14+0300
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Bir çok ünlü şarkıya imza atan sanatçı Feridun Düzağaç, 23 şarkısını izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanılması iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Ünlü şarkıcının şarkıları dijital platformlardan kaldırılacak. İki yıl sonra karar çıktıÜnlü şarkıcı Feridun Düzağaç, 'Beni Rahatta Dinleyin' ve 'Köprüden Önce Son Çıkış' albümlerindeki 23 şarkının izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanıldığı iddiasıyla A1 Müzik Yapım ve Akbaş Müzik Üretim'e açtığı davayı kazandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 2 yıl önce başvuran Düzağaç, maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek izinsiz kullanımın durdurulmasını talep etmişti.Bilirkişi raporu, eserlerin dijital iletim haklarının davalı şirketlere devredilmediğini ortaya koydu. Mahkeme, şirketlerin haksız kullanımını durdurarak, bu eserlerin dijital platformlarda yer almasını yasakladı.Feridun Düzağaç kimdir? Üniversite yıllarında dört arkadaşıyla birlikte kurduğu TINI grubuyla müziğe adım atan Feridun Düzağaç, başta Düşler Sokağı, Lavinia, FD, Beni Bırakma ve Söz ver olmak üzere bir çok şarkıya imza attı.
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Feridun Düzağaç'ın hukuk zaferi: 23 şarkısını izinsiz kullananlara karşı açtığı davayı kazandı
Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, şarkılarını izinsiz kullanan platforma açtığı davayı kazandı.
Bir çok ünlü şarkıya imza atan sanatçı Feridun Düzağaç, 23 şarkısını izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanılması iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Ünlü şarkıcının şarkıları dijital platformlardan kaldırılacak.
İki yıl sonra karar çıktı
Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, 'Beni Rahatta Dinleyin' ve 'Köprüden Önce Son Çıkış' albümlerindeki 23 şarkının izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanıldığı iddiasıyla A1 Müzik Yapım ve Akbaş Müzik Üretim'e açtığı davayı kazandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 2 yıl önce başvuran Düzağaç, maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek izinsiz kullanımın durdurulmasını talep etmişti.
Bilirkişi raporu, eserlerin dijital iletim haklarının davalı şirketlere devredilmediğini ortaya koydu. Mahkeme, şirketlerin haksız kullanımını durdurarak, bu eserlerin dijital platformlarda yer almasını yasakladı.
Üniversite yıllarında dört arkadaşıyla birlikte kurduğu TINI grubuyla müziğe adım atan Feridun Düzağaç, başta Düşler Sokağı, Lavinia, FD, Beni Bırakma ve Söz ver olmak üzere bir çok şarkıya imza attı.