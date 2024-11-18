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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eski-avustralya-ragbi-milli-takim-kocu-8-erkege-cinsel-tacizden-gozaltina-alindi--1090506088.html
Eski Avustralya Ragbi Milli Takım koçu, 8 erkeğe cinsel tacizden gözaltına alındı
Eski Avustralya Ragbi Milli Takım koçu, 8 erkeğe cinsel tacizden gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Avustralya Ragbi Milli Takımı'nın eski koçu ve ülkedeki en etkili medya kişiliği olarak bilenen 83 yaşındaki Alan Jones, aralarında 17 yaşındaki gencin de... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti polisi, bugün cinsel istismar ve uygunsuz davranış suçlamasıyla Avustralya Ragbi Milli Takımı'nın eski koçu ve ülkedeki etkili medya kişiliği olarak bilenen 83 yaşındaki Alan Jones'u evinde gözaltına aldı. Polis, cinsel tacizin 20 yılı aşkın bir süredir devam ettiğine dair iddialar olduğunu ifade ederek bu tacizi soruşturmak için bir görev gücü kurulduğunu ifade etti. Alan Jones'a yöneltilen resmi suçlamalar arasında, sekiz erkeğe karşı toplam 24 ayrı suç yer alıyor. Bunlar arasında, 11 ağırlaştırılmış uygunsuz saldırı, suçlunun yetkisi altında kurban, dokuz adet uygunsuz eylemle saldırı, iki adet rızası olmadan cinsel temas ve iki adet basit saldırı yer alıyor.Alan Jones'a suçlayan kişilerden bazılarının çalışanı olduğu, diğerlerinin ise ilk tanıştıklarında cinsel istimara maruz kalmış. Eski bir öğretmen olan Jones, radyo ve televizyon yorumculuğu kariyerine geçmeden önce 1984 ile 1988 yılları arasında Avustralya'nın milli ragbi birliği takımına koçluk yaptı. Yerel medya, Jones'un ayrıca Avustralya Liberal Partili siyasetçiler için konuşma yazarı ve danışman olarak çalıştığını yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/kral-charlesa-tacini-giydiren-ingiltere-kilisesinin-basi-welby-skandal-sonrasi-istifa-etti-1090327067.html
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cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel şiddet, alan jones, avustralya, yeni güney galler
cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel şiddet, alan jones, avustralya, yeni güney galler

Eski Avustralya Ragbi Milli Takım koçu, 8 erkeğe cinsel tacizden gözaltına alındı

11:18 18.11.2024
© FotoğrafEski Avustralya Ragbi Milli Takım koçu, 8 erkeğe cinsel tacizden gözaltına alındı
Eski Avustralya Ragbi Milli Takım koçu, 8 erkeğe cinsel tacizden gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© Fotoğraf
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Avustralya Ragbi Milli Takımı'nın eski koçu ve ülkedeki en etkili medya kişiliği olarak bilenen 83 yaşındaki Alan Jones, aralarında 17 yaşındaki gencin de olduğu 8 erkeğe cinsel istismardan bugün gözaltına alındı.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti polisi, bugün cinsel istismar ve uygunsuz davranış suçlamasıyla Avustralya Ragbi Milli Takımı'nın eski koçu ve ülkedeki etkili medya kişiliği olarak bilenen 83 yaşındaki Alan Jones'u evinde gözaltına aldı. Polis, cinsel tacizin 20 yılı aşkın bir süredir devam ettiğine dair iddialar olduğunu ifade ederek bu tacizi soruşturmak için bir görev gücü kurulduğunu ifade etti.
Alan Jones'a yöneltilen resmi suçlamalar arasında, sekiz erkeğe karşı toplam 24 ayrı suç yer alıyor. Bunlar arasında, 11 ağırlaştırılmış uygunsuz saldırı, suçlunun yetkisi altında kurban, dokuz adet uygunsuz eylemle saldırı, iki adet rızası olmadan cinsel temas ve iki adet basit saldırı yer alıyor.
Alan Jones'a suçlayan kişilerden bazılarının çalışanı olduğu, diğerlerinin ise ilk tanıştıklarında cinsel istimara maruz kalmış. Eski bir öğretmen olan Jones, radyo ve televizyon yorumculuğu kariyerine geçmeden önce 1984 ile 1988 yılları arasında Avustralya'nın milli ragbi birliği takımına koçluk yaptı. Yerel medya, Jones'un ayrıca Avustralya Liberal Partili siyasetçiler için konuşma yazarı ve danışman olarak çalıştığını yazdı.
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