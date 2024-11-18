https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/duma-baskani-volodin-bidenin-atacms-fuzeleri-ile-ilgili-karari-ukraynanin-akibetini-daha-da-1090525453.html

Duma Başkanı Volodin: Biden’ın ATACMS füzeleri ile ilgili kararı Ukrayna’nın akıbetini daha da kötüleştirecek

Duma Başkanı Volodin: Biden’ın ATACMS füzeleri ile ilgili kararı Ukrayna’nın akıbetini daha da kötüleştirecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna’ya ATACMS füzeleri ile Rusya topraklarına saldırmasına izin verilmesi ile ilgili kararını değerlendiren Rusya Devlet Duması... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T17:41+0300

2024-11-18T17:41+0300

2024-11-18T17:55+0300

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vyaçeslav volodin

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kiev'e Rusya topraklarına Amerikan füzeleri ile saldırmasına izin verilmesinin savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini, ancak Ukrayna’nın akıbetini daha da kötüleştireceğini, zira bu tür saldırılara yanıt olarak Rusya’nın şu ana kadar kullanmadığı silahları devreye alabileceğini ifade etti.Volodin, “Söz konusu silahların kullanımına gelince, onlar zaten kullanılıyor. Kullanımının genişletilmesi elbette hasara neden olabilir, ancak savaş alanındaki durumu değiştirmeyecek. Bu sadece Ukrayna’nın akıbetini ve geleceğini kötüleştirecek” ifadelerini kullandı.Volodin ayrıca Rusya’nın karşılık olarak Ukrayna topraklarında kullanmadığı yeni silah sistemlerini kullanması ihtimalini dışlamadığını da sözlerine ekledi.Daha önce New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmesinin, niteliksel olarak yeni gerilim dalgası anlamına geldiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/duma-baskani-volodin-abd-yolsuzluga-bulasmis-abli-politikacilari-yonetici-pozisyonlarina-getirdi-1089936757.html

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