https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/duma-baskani-volodin-abd-yolsuzluga-bulasmis-abli-politikacilari-yonetici-pozisyonlarina-getirdi-1089936757.html

Duma Başkanı Volodin: ABD, yolsuzluğa bulaşmış AB'li politikacıları yönetici pozisyonlarına getirdi

Duma Başkanı Volodin: ABD, yolsuzluğa bulaşmış AB'li politikacıları yönetici pozisyonlarına getirdi

Sputnik Türkiye

AB'deki tüm yönetici pozisyonlarına ABD tarafından yolsuzluğa bulaşmış politikacıların getirildiğini belirten Duma Başkanı Volodin, Brüksel'de AB'nin zararına... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T17:10+0300

2024-11-01T17:10+0300

2024-11-01T17:10+0300

dünya

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

duma

rus parlamentosunun alt kanadı duma

ab

ab komisyonu

ab konseyi

ursula von der leyen

antonio costa

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Washington'un yolsuzluğa bulamış politikacıları AB'de yönetici pozisyonlarına getirdiğini belirtti.Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, AB'de yönetilebilir ve itaatkar yöneticiler görmek isteyen ABD'nin Avrupa Birliği'ndeki tüm yönetici pozisyonlarını yolsuzluğa bulamış politikacılarla doldurduğunu kaydetti.Volodin, "Avrupa Komisyonu'nun güncellenen üyeleri Kasım'da, Avrupa Konseyi'ndekiler ise Aralık ayında çalışmalarına başlayacak. Washington, AB'nin tüm yönetici pozisyonlarına yolsuzluğa bulaşmış politikacıları getirdi. Bunun nedenleri açık, zira ABD'nin yönetilebilir ve itaatkar isimlere ihtiyacı var. Onlar, vatandaşların ve Avrupalı ülkelerin zararına, ABD'nin ise yararına olan her türlü kararı hazırlamaya ve kabul etmeye hazırlar" dedi.AB yönetimindeki bazı isimlerin skandallarına dikkat çeken Volodin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kararıyla ABD'den, henüz gerekli testlerden geçirilmemiş, 70 milyar euro tutarındaki 4.5 milyar doz koronavirüs aşısının alındığını, aşı üzerinde çalışan ABD'li biyoloteknoloji laboratuvarının von der Leyen'in eşine ait olduğunu anımsattı.Volodin, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın yeni etik düzenlemesi kapsamında kendisini çıkar çatışmalarını bildirmesi gereken AP üyeleri listesinden çıkardığını kaydederken, geçen yıl lityum ve hidrojen yolsuzluğu soruşturması nedeniyle istifa eden eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın ise 1 Aralık'ta Avrupa Konseyi Başkanı olarak göreve başladığına dikkat çekti.Duma Başkanı, AB Washington'un çıkarları doğrultusunda kararlar alan elverişli bir araç olarak kaldığı sürece, yolsuzluğa bulaşmış yetkililerin ve suçluların Avrupa kurumlarına liderlik etmeye devam edeceğini de belirtti.

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