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Duma Başkanı Volodin: ABD, yolsuzluğa bulaşmış AB'li politikacıları yönetici pozisyonlarına getirdi
Duma Başkanı Volodin: ABD, yolsuzluğa bulaşmış AB'li politikacıları yönetici pozisyonlarına getirdi
Sputnik Türkiye
AB'deki tüm yönetici pozisyonlarına ABD tarafından yolsuzluğa bulaşmış politikacıların getirildiğini belirten Duma Başkanı Volodin, Brüksel'de AB'nin zararına... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T17:10+0300
2024-11-01T17:10+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Washington'un yolsuzluğa bulamış politikacıları AB'de yönetici pozisyonlarına getirdiğini belirtti.Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, AB'de yönetilebilir ve itaatkar yöneticiler görmek isteyen ABD'nin Avrupa Birliği'ndeki tüm yönetici pozisyonlarını yolsuzluğa bulamış politikacılarla doldurduğunu kaydetti.Volodin, "Avrupa Komisyonu'nun güncellenen üyeleri Kasım'da, Avrupa Konseyi'ndekiler ise Aralık ayında çalışmalarına başlayacak. Washington, AB'nin tüm yönetici pozisyonlarına yolsuzluğa bulaşmış politikacıları getirdi. Bunun nedenleri açık, zira ABD'nin yönetilebilir ve itaatkar isimlere ihtiyacı var. Onlar, vatandaşların ve Avrupalı ülkelerin zararına, ABD'nin ise yararına olan her türlü kararı hazırlamaya ve kabul etmeye hazırlar" dedi.AB yönetimindeki bazı isimlerin skandallarına dikkat çeken Volodin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kararıyla ABD'den, henüz gerekli testlerden geçirilmemiş, 70 milyar euro tutarındaki 4.5 milyar doz koronavirüs aşısının alındığını, aşı üzerinde çalışan ABD'li biyoloteknoloji laboratuvarının von der Leyen'in eşine ait olduğunu anımsattı.Volodin, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın yeni etik düzenlemesi kapsamında kendisini çıkar çatışmalarını bildirmesi gereken AP üyeleri listesinden çıkardığını kaydederken, geçen yıl lityum ve hidrojen yolsuzluğu soruşturması nedeniyle istifa eden eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın ise 1 Aralık'ta Avrupa Konseyi Başkanı olarak göreve başladığına dikkat çekti.Duma Başkanı, AB Washington'un çıkarları doğrultusunda kararlar alan elverişli bir araç olarak kaldığı sürece, yolsuzluğa bulaşmış yetkililerin ve suçluların Avrupa kurumlarına liderlik etmeye devam edeceğini de belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/rus-ordusu-kontrol-alanini-genisletiyor-donbassta-3-yerlesim-daha-alindi-1089929226.html
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, duma, rus parlamentosunun alt kanadı duma, ab, ab komisyonu, ab konseyi, ursula von der leyen, antonio costa, roberta metsola, abd, washington, brüksel, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, duma, rus parlamentosunun alt kanadı duma, ab, ab komisyonu, ab konseyi, ursula von der leyen, antonio costa, roberta metsola, abd, washington, brüksel, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu

Duma Başkanı Volodin: ABD, yolsuzluğa bulaşmış AB'li politikacıları yönetici pozisyonlarına getirdi

17:10 01.11.2024
© AP Photo / Virginia MayoAvrupa Birliği ABD
Avrupa Birliği ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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AB'deki tüm yönetici pozisyonlarına ABD tarafından yolsuzluğa bulaşmış politikacıların getirildiğini belirten Duma Başkanı Volodin, Brüksel'de AB'nin zararına, ABD'nin ise yararına olan kararların alındığını vurguladı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Washington'un yolsuzluğa bulamış politikacıları AB'de yönetici pozisyonlarına getirdiğini belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, AB'de yönetilebilir ve itaatkar yöneticiler görmek isteyen ABD'nin Avrupa Birliği'ndeki tüm yönetici pozisyonlarını yolsuzluğa bulamış politikacılarla doldurduğunu kaydetti.

Volodin, "Avrupa Komisyonu'nun güncellenen üyeleri Kasım'da, Avrupa Konseyi'ndekiler ise Aralık ayında çalışmalarına başlayacak. Washington, AB'nin tüm yönetici pozisyonlarına yolsuzluğa bulaşmış politikacıları getirdi. Bunun nedenleri açık, zira ABD'nin yönetilebilir ve itaatkar isimlere ihtiyacı var. Onlar, vatandaşların ve Avrupalı ülkelerin zararına, ABD'nin ise yararına olan her türlü kararı hazırlamaya ve kabul etmeye hazırlar" dedi.

AB yönetimindeki bazı isimlerin skandallarına dikkat çeken Volodin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kararıyla ABD'den, henüz gerekli testlerden geçirilmemiş, 70 milyar euro tutarındaki 4.5 milyar doz koronavirüs aşısının alındığını, aşı üzerinde çalışan ABD'li biyoloteknoloji laboratuvarının von der Leyen'in eşine ait olduğunu anımsattı.

Volodin, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın yeni etik düzenlemesi kapsamında kendisini çıkar çatışmalarını bildirmesi gereken AP üyeleri listesinden çıkardığını kaydederken, geçen yıl lityum ve hidrojen yolsuzluğu soruşturması nedeniyle istifa eden eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın ise 1 Aralık'ta Avrupa Konseyi Başkanı olarak göreve başladığına dikkat çekti.

Duma Başkanı, AB Washington'un çıkarları doğrultusunda kararlar alan elverişli bir araç olarak kaldığı sürece, yolsuzluğa bulaşmış yetkililerin ve suçluların Avrupa kurumlarına liderlik etmeye devam edeceğini de belirtti.
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