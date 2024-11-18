https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1090515819.html
Donetsk’te bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donetsk’te bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Son 24 saatte... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T13:36+0300
2024-11-18T13:36+0300
2024-11-18T13:43+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimlerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoalekseyevka köyü Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Ayrıca 11 karşı saldırı engellenirken düşman 500 askerin yanı sıra, ABD yapımı bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 50 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırı püskürtülürken düşman güçlerin kaybı 450 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı oluşumlar 695 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 135 askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken düşmanın kaybı 70 asker oldu.Ukrayna’nın 135 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, insansız hava araçları operatörlerinin eğitildiği merkezler, İHA depoları ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait dört adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, ABD yapımı dört adet HIMARS füzesi ve 106 İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eski-sbu-gorevlisi-ukrayna-guvenlik-gucleri-insanlara-elektrik-vererek-ve-bogarak-iskence-yapiyor-1090511115.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha
Donetsk’te bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
13:36 18.11.2024 (güncellendi: 13:43 18.11.2024)
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Son 24 saatte bin 900 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimlerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoalekseyevka köyü Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Ayrıca 11 karşı saldırı engellenirken düşman 500 askerin yanı sıra, ABD yapımı bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 50 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırı püskürtülürken düşman güçlerin kaybı 450 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı oluşumlar 695 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 135 askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken düşmanın kaybı 70 asker oldu.
Ukrayna’nın 135 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, insansız hava araçları operatörlerinin eğitildiği merkezler, İHA depoları ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait dört adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, ABD yapımı dört adet HIMARS füzesi ve 106 İHA imha etti.