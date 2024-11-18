Donetsk’te bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:17
2 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
10:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
11:17
2 dk
TİYATRONUN 'YILDIZ'I
Türk tiyatrosunda bir ekol haline gelmişti
11:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
11 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
12:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
13:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
14:15
8 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
18:18
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1090515819.html
Donetsk’te bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donetsk’te bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Son 24 saatte... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T13:36+0300
2024-11-18T13:43+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
özel askeri harekat
ukrayna
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083284884_0:22:814:480_1920x0_80_0_0_48841f68b8db890dc2fcabe7c779e4ee.png
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimlerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoalekseyevka köyü Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Ayrıca 11 karşı saldırı engellenirken düşman 500 askerin yanı sıra, ABD yapımı bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 50 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırı püskürtülürken düşman güçlerin kaybı 450 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı oluşumlar 695 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 135 askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken düşmanın kaybı 70 asker oldu.Ukrayna’nın 135 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, insansız hava araçları operatörlerinin eğitildiği merkezler, İHA depoları ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait dört adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, ABD yapımı dört adet HIMARS füzesi ve 106 İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eski-sbu-gorevlisi-ukrayna-guvenlik-gucleri-insanlara-elektrik-vererek-ve-bogarak-iskence-yapiyor-1090511115.html
rusya
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083284884_73:0:742:502_1920x0_80_0_0_af89566ce32179b44416e55f63a9b2cd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha

Donetsk’te bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

13:36 18.11.2024 (güncellendi: 13:43 18.11.2024)
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
Abone ol
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Son 24 saatte bin 900 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimlerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoalekseyevka köyü Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Ayrıca 11 karşı saldırı engellenirken düşman 500 askerin yanı sıra, ABD yapımı bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 50 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırı püskürtülürken düşman güçlerin kaybı 450 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı oluşumlar 695 asker, iki tank ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 135 askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken düşmanın kaybı 70 asker oldu.
Ukrayna’nın 135 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, insansız hava araçları operatörlerinin eğitildiği merkezler, İHA depoları ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait dört adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, ABD yapımı dört adet HIMARS füzesi ve 106 İHA imha etti.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
Ukrayna krizi
Eski SBU görevlisi: Ukrayna güvenlik güçleri insanlara elektrik vererek ve boğarak işkence yapıyor
12:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала