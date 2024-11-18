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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/dogalgaz-yardimi-yatti-mi-destek-odemeleri-ne-zaman-yatacak-bakan-goktas-acikladi-1090513525.html
Doğalgaz yardımı yattı mı, destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı
Doğalgaz yardımı yattı mı, destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı
Sputnik Türkiye
Doğalgaz yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, binlerce ihtiyaç sahibi tarafından merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T13:17+0300
2024-11-18T13:17+0300
ekonomi
doğalgaz
yardım
ödeme
mahinur özdemir göktaş
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Soğuk hava nedeniyle ödemelerin yapılmasını bekleyen ihtiyaç sahipleri, gözlerini doğalgaz destek yardımı için gelecek olan açıklamaya çevirmişti. "Doğalgaz yardımı ne kadar, yattı mı" sorusu binlerce ihtiyaö sahibi ailenin de gündeminde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğalgaz yardımıyla ilgili olarak da son dakika açıklamasında bulundu.Kasım ayı doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:"Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek."Doğalgaz destek ödemesi nasıl alınır?Destekten yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/benzinde-indirim-bekleniyor-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-1090512480.html
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doğalgaz, yardım, ödeme, mahinur özdemir göktaş
doğalgaz, yardım, ödeme, mahinur özdemir göktaş

Doğalgaz yardımı yattı mı, destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı

13:17 18.11.2024
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Doğalgaz yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, binlerce ihtiyaç sahibi tarafından merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin başladığını duyurdu. Peki, kasım doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Soğuk hava nedeniyle ödemelerin yapılmasını bekleyen ihtiyaç sahipleri, gözlerini doğalgaz destek yardımı için gelecek olan açıklamaya çevirmişti. "Doğalgaz yardımı ne kadar, yattı mı" sorusu binlerce ihtiyaö sahibi ailenin de gündeminde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğalgaz yardımıyla ilgili olarak da son dakika açıklamasında bulundu.

Kasım ayı doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:
"Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek."

Doğalgaz destek ödemesi nasıl alınır?

Destekten yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.
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