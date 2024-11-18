https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/benzinde-indirim-bekleniyor-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-1090512480.html
Benzinde indirim bekleniyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzinde indirim bekleniyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatları, petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiyor. Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? Araç sahipleri... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T12:56+0300
2024-11-18T12:56+0300
2024-11-18T12:56+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
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Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, benzin ya da motorine indirim var mı? Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, akaryakıtta indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş indirime gidilecek. Benzin fiyatları ne kadar olacak?Ankara'da ortalama 43.30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 42.68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 42.89 liradan 42.27 liraya, İzmir'de 43.74 liradan 43.12 liraya inecek.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.90 TLMotorin litre fiyatı: 42.88 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.79 TLMotorin litre fiyatı: 42.82 TLLPG litre fiyatı: 25.49TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.33 TLMotorin litre fiyatı: 43.44 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.80 TLMotorin litre fiyatı: 43.92 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL
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Benzinde indirim bekleniyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzin fiyatları, petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiyor. Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? Araç sahipleri 18 Kasım akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş indirim geliyor.
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, benzin ya da motorine indirim var mı? Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, akaryakıtta indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş indirime gidilecek.
Benzin fiyatları ne kadar olacak?
Ankara'da ortalama 43.30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 42.68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 42.89 liradan 42.27 liraya, İzmir'de 43.74 liradan 43.12 liraya inecek.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.90 TL
Motorin litre fiyatı: 42.88 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.82 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.33 TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.80 TL
Motorin litre fiyatı: 43.92 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL