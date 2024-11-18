https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/benzinde-indirim-bekleniyor-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-1090512480.html

Benzinde indirim bekleniyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli

Benzinde indirim bekleniyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatları, petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiyor. Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? Araç sahipleri... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T12:56+0300

2024-11-18T12:56+0300

2024-11-18T12:56+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

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Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, benzin ya da motorine indirim var mı? Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, akaryakıtta indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş indirime gidilecek. Benzin fiyatları ne kadar olacak?Ankara'da ortalama 43.30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 42.68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 42.89 liradan 42.27 liraya, İzmir'de 43.74 liradan 43.12 liraya inecek.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.90 TLMotorin litre fiyatı: 42.88 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.79 TLMotorin litre fiyatı: 42.82 TLLPG litre fiyatı: 25.49TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.33 TLMotorin litre fiyatı: 43.44 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.80 TLMotorin litre fiyatı: 43.92 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/bakan-yerlikaya-tarihi-duyurdu-eski-tip-surucu-belgelerinin-yenilenme-suresi-uzatildi-1090507746.html

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