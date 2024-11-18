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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Sosyal... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T17:16+0300
2024-11-18T18:31+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi'ne eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Lula da Silva ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk oturumu olan Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı.Oturum öncesinde, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtım videosu izlendi.Erdoğan, zirvede Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yan yana oturdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov ile bir süre sohbet etti. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından oturum basına kapalı devam etti.Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.
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recep tayyip erdoğan, g20 liderler zirvesi
recep tayyip erdoğan, g20 liderler zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı

17:16 18.11.2024 (güncellendi: 18:31 18.11.2024)
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi'ne eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Lula da Silva ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.

Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk oturumu olan Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı.Oturum öncesinde, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtım videosu izlendi.
Erdoğan, zirvede Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yan yana oturdu.
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov ile bir süre sohbet etti. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından oturum basına kapalı devam etti.
Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya’da
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