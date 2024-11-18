https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cumhurbaskani-erdogan-g20-liderler-zirvesine-katilmak-uzere-brezilyada--1090499533.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya’da

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri alındı. 18.11.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

recep tayyip erdoğan

brezilya

g20

g20 liderler zirvesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım'da gerçekleşecek olan G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü’nde, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.G20 Liderler Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 18-19 Kasım'da, 'Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek' temasıyla gerçekleştirilecek.G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro'da zirve öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi.

brezilya

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recep tayyip erdoğan, brezilya, g20, g20 liderler zirvesi