https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cumhurbaskani-erdogan-g20-liderler-zirvesine-katilmak-uzere-brezilyada--1090499533.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya’da
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri alındı. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T00:38+0300
2024-11-18T00:38+0300
2024-11-18T00:38+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
brezilya
g20
g20 liderler zirvesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım'da gerçekleşecek olan G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü’nde, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.G20 Liderler Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 18-19 Kasım'da, 'Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek' temasıyla gerçekleştirilecek.G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro'da zirve öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi.
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recep tayyip erdoğan, brezilya, g20, g20 liderler zirvesi
recep tayyip erdoğan, brezilya, g20, g20 liderler zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım'da gerçekleşecek olan G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü’nde, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.
G20 Liderler Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 18-19 Kasım'da, 'Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek' temasıyla gerçekleştirilecek.
G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro'da zirve öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi.