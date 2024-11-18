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CHP Genel Başkanı Özel: Biz nöbete devam kararı aldık
CHP Genel Başkanı Özel: Biz nöbete devam kararı aldık
Sputnik Türkiye
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevine dönene kadar nöbete devam edeceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Özel, her 2 günden birinde CHP'nin bir il... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T21:31+0300
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politika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere seslendi.Parti tarihlerinde üçüncü kez bir ilçe binasında MYK toplantılarını yaptıklarını hatırlatan Özel, bunun ilkinin Soma'da, diğer ikisinin ise Esenyurt'ta olduğunu söyledi.Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, belediyesine kayyum yollanmasına, işgal edilmesine sessiz kalacak, birkaç gün tepki gösterip susacak, bunu unutacak, unutturacak, bu sürecin böyle gitmesine izin verecek ve teslim olacak bir parti değildir" dedi.'Ahmet Özer göreve dönene kadar örgütümüzün demokrasi nöbetine devam etme kararı aldık'Özgür Özel "Esenyurt'ta 20 gündür yaptığımız büyük direnişe bundan sonra da Ahmet Özer göreve dönene kadar örgütümüzün demokrasi nöbetine devam etme kararı aldık" açıklamasında bulundu.'Sürekli bir elimiz ve gönlümüz Esenyurt'ta olacak'Esenyurt'ta belediye başkan vekilinin belediye meclis üyeleri içinden seçilmesi gerektiğini söyleyen Özel şöyle devam etti:Özel, Esenyurt'ta seçimleri yüzde 51 oyla kazandıklarını ancak yapılan son kamuoyu araştırmasında Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilçe halkının yüzde 81'inin itiraz ettiğini dile getirdi.Ayrıca Özgür Özel Esenyurt ilçe meydanında bulunan polis barikatlarının esnafın işine zarar verdiğini ve kaldırılması gerektiğini belirti.CHP lideri Özel, Ahmet Özer'in tutuklanmasına yüzlerce sayfadan oluşan ekleriyle birlikte yapılan 40 sayfalık itiraz dilekçesinin de 40 dakikada reddedildiğini, bu sürede itiraz dilekçelerinin okunmasının mümkün olmadığını da dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cemal-enginyurt-ve-salih-uzun-demokrat-partiden-istifa-etti-1090513363.html
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özgür özel, esenyurt, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), nöbet, ahmet özer
özgür özel, esenyurt, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), nöbet, ahmet özer

CHP Genel Başkanı Özel: Biz nöbete devam kararı aldık

21:31 18.11.2024
© AA / CHP / Alp Eren KayaCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA / CHP / Alp Eren Kaya
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Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevine dönene kadar nöbete devam edeceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Özel, her 2 günden birinde CHP'nin bir il örgütünün, il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileriyle Esenyurt'ta olacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere seslendi.
Parti tarihlerinde üçüncü kez bir ilçe binasında MYK toplantılarını yaptıklarını hatırlatan Özel, bunun ilkinin Soma'da, diğer ikisinin ise Esenyurt'ta olduğunu söyledi.
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, belediyesine kayyum yollanmasına, işgal edilmesine sessiz kalacak, birkaç gün tepki gösterip susacak, bunu unutacak, unutturacak, bu sürecin böyle gitmesine izin verecek ve teslim olacak bir parti değildir" dedi.

'Ahmet Özer göreve dönene kadar örgütümüzün demokrasi nöbetine devam etme kararı aldık'

Özgür Özel "Esenyurt'ta 20 gündür yaptığımız büyük direnişe bundan sonra da Ahmet Özer göreve dönene kadar örgütümüzün demokrasi nöbetine devam etme kararı aldık" açıklamasında bulundu.

'Sürekli bir elimiz ve gönlümüz Esenyurt'ta olacak'

Esenyurt'ta belediye başkan vekilinin belediye meclis üyeleri içinden seçilmesi gerektiğini söyleyen Özel şöyle devam etti:
"Bundan sonra da ne CHP, ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de diğer belediyelerimiz Esenyurt'u bir dakika yalnız bırakmayacak ve sürekli bir elimiz ve gönlümüz Esenyurt'ta olacaktır. Biz nöbete devam kararı aldık. Bundan sonra her 2 günden birinde, burada CHP'nin bir il örgütü, il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileriyle Esenyurt'ta olacaktır. Onların olmadığı günlerde ise bugüne kadar büyük bir dayanışma gösteren tüm siyasi partiler ve büyük bir dayanışma gösteren sanatçılarımız, gazeteciler, yazarlarımız o günlerde belediye meclis grubumuz tarafından ağırlanacak."
Özel, Esenyurt'ta seçimleri yüzde 51 oyla kazandıklarını ancak yapılan son kamuoyu araştırmasında Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilçe halkının yüzde 81'inin itiraz ettiğini dile getirdi.
Ayrıca Özgür Özel Esenyurt ilçe meydanında bulunan polis barikatlarının esnafın işine zarar verdiğini ve kaldırılması gerektiğini belirti.
CHP lideri Özel, Ahmet Özer'in tutuklanmasına yüzlerce sayfadan oluşan ekleriyle birlikte yapılan 40 sayfalık itiraz dilekçesinin de 40 dakikada reddedildiğini, bu sürede itiraz dilekçelerinin okunmasının mümkün olmadığını da dile getirdi.
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