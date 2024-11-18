https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/chp-genel-baskani-ozel-biz-nobete-devam-karari-aldik-1090530374.html

CHP Genel Başkanı Özel: Biz nöbete devam kararı aldık

CHP Genel Başkanı Özel: Biz nöbete devam kararı aldık

Sputnik Türkiye

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevine dönene kadar nöbete devam edeceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Özel, her 2 günden birinde CHP'nin bir il... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T21:31+0300

2024-11-18T21:31+0300

2024-11-18T21:31+0300

politika

özgür özel

esenyurt

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

nöbet

ahmet özer

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere seslendi.Parti tarihlerinde üçüncü kez bir ilçe binasında MYK toplantılarını yaptıklarını hatırlatan Özel, bunun ilkinin Soma'da, diğer ikisinin ise Esenyurt'ta olduğunu söyledi.Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, belediyesine kayyum yollanmasına, işgal edilmesine sessiz kalacak, birkaç gün tepki gösterip susacak, bunu unutacak, unutturacak, bu sürecin böyle gitmesine izin verecek ve teslim olacak bir parti değildir" dedi.'Ahmet Özer göreve dönene kadar örgütümüzün demokrasi nöbetine devam etme kararı aldık'Özgür Özel "Esenyurt'ta 20 gündür yaptığımız büyük direnişe bundan sonra da Ahmet Özer göreve dönene kadar örgütümüzün demokrasi nöbetine devam etme kararı aldık" açıklamasında bulundu.'Sürekli bir elimiz ve gönlümüz Esenyurt'ta olacak'Esenyurt'ta belediye başkan vekilinin belediye meclis üyeleri içinden seçilmesi gerektiğini söyleyen Özel şöyle devam etti:Özel, Esenyurt'ta seçimleri yüzde 51 oyla kazandıklarını ancak yapılan son kamuoyu araştırmasında Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilçe halkının yüzde 81'inin itiraz ettiğini dile getirdi.Ayrıca Özgür Özel Esenyurt ilçe meydanında bulunan polis barikatlarının esnafın işine zarar verdiğini ve kaldırılması gerektiğini belirti.CHP lideri Özel, Ahmet Özer'in tutuklanmasına yüzlerce sayfadan oluşan ekleriyle birlikte yapılan 40 sayfalık itiraz dilekçesinin de 40 dakikada reddedildiğini, bu sürede itiraz dilekçelerinin okunmasının mümkün olmadığını da dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cemal-enginyurt-ve-salih-uzun-demokrat-partiden-istifa-etti-1090513363.html

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özgür özel, esenyurt, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), nöbet, ahmet özer