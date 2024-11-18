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Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti: Gerekçelerini de açıkladılar
Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti: Gerekçelerini de açıkladılar
Sputnik Türkiye
Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti. Enginyurt, Demokrat Parti'nin ani kongre kararını eleştirdi ve "Otel salonunda kongre partiye... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T13:11+0300
2024-11-18T13:23+0300
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Demokrat Parti milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.Enginyurt: Cesur yürek olmaya devam edeceğimCemal Enginyurt sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile istifa kararını duyurdu ve "Cesur yürek olmaya devam edeceğim' dedi.Salih Uzun: Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştırSalih Uzun ise istifa gerekçesini şu şekilde açıkladı:Cemal Enginyurt kimdir?Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümünde tamamladı.Henüz lise 1 öğrencisiyken 12 Eylül 1980 Darbesi'yle 3 yıl hapiste kaldı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Ülkü Ocakları teşkilatlanmalarının yasaklanması ile birlikte Bizim Ocak dergisi adı altında teşkilatlanma çalışmalarına başlayan ülkücülerden olan Cemal Enginyurt, 1986 yılında Ordu Bizim Ocak dergisi il temsilciliğini kurarak, 12 Eylül sonrası Ordu'da ilk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı.1991 yılında MÇP il sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği, 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi, 1994 yılında aynı partinin Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl, MHP'den Ordu belediye başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu.1997 yılında MHP Ordu il başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu.Rahşan Affı'na destek verdi, 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu verdi. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.2018 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi.Salih Uzun kimdir?Mehmet Salih Uzun 1970 yılında Gölcük, Kocaeli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesinde siyaset bilimi anabilim dalında yüksek lisans yaptı, doktorasını ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü siyaset bilimi ve kamu yönetimi anabilim dalında "Siyasi partiler ve seçim hukuku kısıtları içerisinde Türkiye'de seçim ittifakları ve alternatif ittifak modelleri" başlıklı teziyle tamamladı.Salih Uzun, 1993-1997 yılları arasında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, 2000-2002 yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı, 2005-2008 yılları arasında Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yıllarında ise Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.31 Ekim 2009 tarihinde yapılan; Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisinin Demokrat Parti çatısı altında birleştiği bütünleşme kongresi sonrasında Demokrat Parti genel başkanvekili olmuştur. 2010 yılında genel başkan vekili görevini bıraktı ve Demokrat Parti GİK üyesi oldu. Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne delege olarak katılsa da kongrenin ardından görev almamıştır. Ayrıca 2011 yılında Demokrat Parti 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı oldu.Salih Uzun, 1993-1997 yılları arasında da özel bir televizyon kanalında diplomasi muhabirliği, program yapımcılığı ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu.1997-2000 yılları arasında ise Anadolu Ajansı yönetim kurulu üyeliği ve Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri (ARG) Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.Salih Uzun, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerine Demokrat Parti kontenjanından girerek İzmir 2. bölge milletvekili adayı olmuş ve İzmir milletvekili seçilmiştir.
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Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti: Gerekçelerini de açıkladılar

13:11 18.11.2024 (güncellendi: 13:23 18.11.2024)
© AACemal Enginyurt
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti. Enginyurt, Demokrat Parti'nin ani kongre kararını eleştirdi ve "Otel salonunda kongre partiye yakışmaz, 2025 martta yapalım demiştik ama teklifimiz kabul görmedi" dedi. Enginyurt bunun üzerine partide bulunamayacağını anladığını ifade etti.
Demokrat Parti milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Enginyurt: Cesur yürek olmaya devam edeceğim

Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile istifa kararını duyurdu ve "Cesur yürek olmaya devam edeceğim' dedi.

Salih Uzun: Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır

Salih Uzun ise istifa gerekçesini şu şekilde açıkladı:

Demokrat Parti’den istifa kararıma ilişkin basın açıklamam aşağıdadır. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır. Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Merkez zaruridir. Makul mümkündür.

Cemal Enginyurt kimdir?

Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümünde tamamladı.

Henüz lise 1 öğrencisiyken 12 Eylül 1980 Darbesi'yle 3 yıl hapiste kaldı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Ülkü Ocakları teşkilatlanmalarının yasaklanması ile birlikte Bizim Ocak dergisi adı altında teşkilatlanma çalışmalarına başlayan ülkücülerden olan Cemal Enginyurt, 1986 yılında Ordu Bizim Ocak dergisi il temsilciliğini kurarak, 12 Eylül sonrası Ordu'da ilk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı.

1991 yılında MÇP il sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği, 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi, 1994 yılında aynı partinin Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl, MHP'den Ordu belediye başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu il başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu.

Rahşan Affı'na destek verdi, 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu verdi. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.

2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

2018 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi.

Salih Uzun kimdir?

Mehmet Salih Uzun 1970 yılında Gölcük, Kocaeli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesinde siyaset bilimi anabilim dalında yüksek lisans yaptı, doktorasını ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü siyaset bilimi ve kamu yönetimi anabilim dalında "Siyasi partiler ve seçim hukuku kısıtları içerisinde Türkiye'de seçim ittifakları ve alternatif ittifak modelleri" başlıklı teziyle tamamladı.
Salih Uzun, 1993-1997 yılları arasında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, 2000-2002 yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı, 2005-2008 yılları arasında Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yıllarında ise Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.
31 Ekim 2009 tarihinde yapılan; Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisinin Demokrat Parti çatısı altında birleştiği bütünleşme kongresi sonrasında Demokrat Parti genel başkanvekili olmuştur. 2010 yılında genel başkan vekili görevini bıraktı ve Demokrat Parti GİK üyesi oldu. Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne delege olarak katılsa da kongrenin ardından görev almamıştır. Ayrıca 2011 yılında Demokrat Parti 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı oldu.
Salih Uzun, 1993-1997 yılları arasında da özel bir televizyon kanalında diplomasi muhabirliği, program yapımcılığı ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu.
1997-2000 yılları arasında ise Anadolu Ajansı yönetim kurulu üyeliği ve Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri (ARG) Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.
Salih Uzun, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerine Demokrat Parti kontenjanından girerek İzmir 2. bölge milletvekili adayı olmuş ve İzmir milletvekili seçilmiştir.
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