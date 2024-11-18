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Ahmet Hakan muhalefetin teğmenler tutumunu eleştirdi: 'Unutmayalım ki bu çocukların mesajı güzeldir' diyebilirlerdi
Ahmet Hakan muhalefetin teğmenler tutumunu eleştirdi: 'Unutmayalım ki bu çocukların mesajı güzeldir' diyebilirlerdi
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin muhalefetin yaklaşımının nasıl olması gerektiğine dair "Disiplin mekanizması acımasızca... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T09:26+0300
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Ahmet Hakan, kılıçlı yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin muhalefetin tavrını elleştirdi.Ahmet Hakan, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ilişkin "Üçü de aynı şeyi söylemiş: “Teğmenlerimizin tek suçu Mustafa Kemal’in askeri olmak.” Baştan sona doğru ve gerçekçi mi bu söz? Hayır, değil. Mesele bu kadar basit mi? Tabii ki değil. Teğmenlere herhangi bir yararı olur mu bu yaklaşımın? Olmaz. Oysa Özel, İmamoğlu ve Yavaş, konuyu siyasi bir polemik konusu haline getirmek yerine... Teğmenlere fayda sağlayacak bir düzleme çekebilirlerdi. Nasıl yapabilirlerdi bunu?" diye sordu.Ahmet Hakan şunları ekledi:
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Ahmet Hakan muhalefetin teğmenler tutumunu eleştirdi: 'Unutmayalım ki bu çocukların mesajı güzeldir' diyebilirlerdi

09:26 18.11.2024
© İHA-AW278656Ebru Eroğlu
Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© İHA-AW278656
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Ahmet Hakan, haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin muhalefetin yaklaşımının nasıl olması gerektiğine dair "Disiplin mekanizması acımasızca çalıştırılmasın, bu çocukların hayatlarını karartacak cezalardan kaçınılsın" diyebilirlerdi' dedi.
Ahmet Hakan, kılıçlı yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin muhalefetin tavrını elleştirdi.
Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
TÜRKİYE
Ahmet Hakan'dan Ebru Eroğlu yorumu: 'Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi'
Dün, 10:49
Ahmet Hakan, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ilişkin "Üçü de aynı şeyi söylemiş: “Teğmenlerimizin tek suçu Mustafa Kemal’in askeri olmak.” Baştan sona doğru ve gerçekçi mi bu söz? Hayır, değil. Mesele bu kadar basit mi? Tabii ki değil. Teğmenlere herhangi bir yararı olur mu bu yaklaşımın? Olmaz. Oysa Özel, İmamoğlu ve Yavaş, konuyu siyasi bir polemik konusu haline getirmek yerine... Teğmenlere fayda sağlayacak bir düzleme çekebilirlerdi. Nasıl yapabilirlerdi bunu?" diye sordu.
Ahmet Hakan şunları ekledi:
"Mesela şöyle bir açıklama yaparak: “Evet, askerlik dendiğinde akla kural, disiplin ve hiyerarşi gelir. Evet, askerlik, başı bozukluktan, kafaya göre takılmaktan, korsan gösterilerden falan nefret eder. Bunların hepsine tamam. Ancak unutmayalım ki bu çocukların mesajı güzeldir, niyetleri iyidir. Yaptıkları disiplinsizlik, teğmenliğe adım attıkları ilk günün heyecanına verilsin. Disiplin mekanizması acımasızca çalıştırılmasın, bu çocukların hayatlarını karartacak cezalardan kaçınılsın. Kaybetmeyelim, kazanalım onları.”
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
TÜRKİYE
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