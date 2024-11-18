https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ahmet-hakan-muhalefetin-tegmenler-tutumunu-elestirdi-unutmayalim-ki-bu-cocuklarin-mesaji-guzeldir-1090501640.html

Ahmet Hakan muhalefetin teğmenler tutumunu eleştirdi: 'Unutmayalım ki bu çocukların mesajı güzeldir' diyebilirlerdi

Ahmet Hakan muhalefetin teğmenler tutumunu eleştirdi: 'Unutmayalım ki bu çocukların mesajı güzeldir' diyebilirlerdi

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin muhalefetin yaklaşımının nasıl olması gerektiğine dair "Disiplin mekanizması acımasızca... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T09:26+0300

2024-11-18T09:26+0300

2024-11-18T09:26+0300

politika

ahmet hakan

teğmen

ebru eroğlu

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Ahmet Hakan, kılıçlı yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin muhalefetin tavrını elleştirdi.Ahmet Hakan, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ilişkin "Üçü de aynı şeyi söylemiş: “Teğmenlerimizin tek suçu Mustafa Kemal’in askeri olmak.” Baştan sona doğru ve gerçekçi mi bu söz? Hayır, değil. Mesele bu kadar basit mi? Tabii ki değil. Teğmenlere herhangi bir yararı olur mu bu yaklaşımın? Olmaz. Oysa Özel, İmamoğlu ve Yavaş, konuyu siyasi bir polemik konusu haline getirmek yerine... Teğmenlere fayda sağlayacak bir düzleme çekebilirlerdi. Nasıl yapabilirlerdi bunu?" diye sordu.Ahmet Hakan şunları ekledi:

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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/kara-harp-okulunda-mustafa-kemalin-askerleriyiz-diyen-tegmenler-icin-bakan-guler-25-kasimi-sabirla-1090333192.html

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