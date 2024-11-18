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Beşiktaş'ta 4 katlı binada elektrik panosundan yangın çıktı: Mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye merdivenle kurtardı
Beşiktaş'ta 4 katlı binada elektrik panosundan yangın çıktı: Mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye merdivenle kurtardı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle içeri dumanla kaplandı. İçeride mahsur kalınca cam ve balkonlara çıkan... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T16:13+0300
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Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosu saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bina kısa sürede dumanla kaplandıPanodan zaman zaman alevler yükselirken, binanın tamamı dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar itfaiye gelen kadar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.Binadakiler camlardan kurtarıldıİtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yangında mahsur kalan 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale etti. Elektrik panosundan çıkan yangında çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca, mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.'Yangın tüpüyle müdahale ettik'Yangını gören Emre Kılıç, “Kofradan çıkan yangından sebeple alev büyüdü. O esnada doğal gaz borusu ve elektriğe baktık. Sonra yerden taş alarak kapıyı kırdık. Ondan sonra da içerideki yangın tüpüyle müdahale ettik. Ama söndürmeye çalıştığımızda daha fazla alev aldı. En sonunda biraz hafiflettiğimizde zaten itfaiyeye gelmişti. Yukarıda insanlar vardı. Evet mahsur kalanları itfaiye kurtardı. 10 kişi çıktı” dedi.'Yüksek şiddette sesler çıktı'Yangında mahsur kalan Nurgün Doğan, “Yüksek şiddette sesler çıktı. Daha sonra biz de koridora çıkmaya başladık. Yoğun bir siyah duman çıkmaya başladı. Hemen yangın merdivenden biz tahliye olduk ama tahliye olamayanlara itfaiye destek oldu” diye konuştu.
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yangın, beşiktaş, itfaiye
yangın, beşiktaş, itfaiye

Beşiktaş'ta 4 katlı binada elektrik panosundan yangın çıktı: Mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye merdivenle kurtardı

16:13 18.11.2024
© İHA / BERK SOYDAN-AW331371Beşiktaş'ta 4 katlı binada elektrik panosundan yangın çıktı: Mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye merdivenle kurtardı
Beşiktaş'ta 4 katlı binada elektrik panosundan yangın çıktı: Mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye merdivenle kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© İHA / BERK SOYDAN-AW331371
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Beşiktaş'ta 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle içeri dumanla kaplandı. İçeride mahsur kalınca cam ve balkonlara çıkan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosu saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Bina kısa sürede dumanla kaplandı

Panodan zaman zaman alevler yükselirken, binanın tamamı dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar itfaiye gelen kadar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Binadakiler camlardan kurtarıldı

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yangında mahsur kalan 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale etti. Elektrik panosundan çıkan yangında çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca, mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

'Yangın tüpüyle müdahale ettik'

Yangını gören Emre Kılıç, “Kofradan çıkan yangından sebeple alev büyüdü. O esnada doğal gaz borusu ve elektriğe baktık. Sonra yerden taş alarak kapıyı kırdık. Ondan sonra da içerideki yangın tüpüyle müdahale ettik. Ama söndürmeye çalıştığımızda daha fazla alev aldı. En sonunda biraz hafiflettiğimizde zaten itfaiyeye gelmişti. Yukarıda insanlar vardı. Evet mahsur kalanları itfaiye kurtardı. 10 kişi çıktı” dedi.

'Yüksek şiddette sesler çıktı'

Yangında mahsur kalan Nurgün Doğan, “Yüksek şiddette sesler çıktı. Daha sonra biz de koridora çıkmaya başladık. Yoğun bir siyah duman çıkmaya başladı. Hemen yangın merdivenden biz tahliye olduk ama tahliye olamayanlara itfaiye destek oldu” diye konuştu.
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