https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/avcilarda-is-haninda-yangin-3-kisi-dumandan-etkilendi-1090510112.html
Avcılar'da iş hanında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Avcılar'da iş hanında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Sputnik Türkiye
Avcılar’da 4 katlı iş hanının 2. katında bulunan sünger imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T11:53+0300
2024-11-18T11:53+0300
2024-11-18T12:14+0300
türkiye
avcılar
yangın
iş yeri
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Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Sünger üretilen iş yerinde yangınCihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Dumandan etkilenenlere de sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eskisehirde-yolcu-otobusu-devrildi-1-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1090505560.html
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avcılar, yangın, iş yeri
Avcılar'da iş hanında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
11:53 18.11.2024 (güncellendi: 12:14 18.11.2024)
Avcılar’da 4 katlı iş hanının 2. katında bulunan sünger imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sünger üretilen iş yerinde yangın
Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Dumandan etkilenenlere de sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.