https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/avcilarda-is-haninda-yangin-3-kisi-dumandan-etkilendi-1090510112.html

Avcılar'da iş hanında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Avcılar'da iş hanında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Sputnik Türkiye

Avcılar’da 4 katlı iş hanının 2. katında bulunan sünger imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T11:53+0300

2024-11-18T11:53+0300

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türkiye

avcılar

yangın

iş yeri

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Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Sünger üretilen iş yerinde yangınCihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Dumandan etkilenenlere de sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eskisehirde-yolcu-otobusu-devrildi-1-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1090505560.html

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