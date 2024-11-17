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Ahmet Hakan'dan Ebru Eroğlu yorumu: 'Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi'
Ahmet Hakan'dan Ebru Eroğlu yorumu: 'Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan teğmenlere ilişkin soruşturma hakkında "Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi" dedi. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
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ebru eroğlu
teğmen
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Ahmet Hakan, kılıçlı yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin "Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ekrem-imamoglundan-tegmenler-hakkindaki-ihrac-talebi-kararina-tepki-tum-destegimle-yanlarinda-1090483583.html
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Ahmet Hakan'dan Ebru Eroğlu yorumu: 'Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi'

10:49 17.11.2024
© İHA-AW278656Ebru Eroğlu
Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© İHA-AW278656
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Ahmet Hakan teğmenlere ilişkin soruşturma hakkında "Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi" dedi.
Ahmet Hakan, kılıçlı yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin "Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi" dedi.
"Teğmen Ebru hakkındaki soruşturmanın nedeni, kılıç çekip mezunlara yemin ettirerek resmî tören kapsamının dışına çıkması. Bir disiplin mesleği olan askerliğin daha ilk adımında sergilediği bu disiplin dışı tutumdur. Kara Harp Okulu’nu dönem birincisi olarak tamamlamak, kuşkusuz büyük bir başarı. Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır: Keşke böyle olmasaydı. Keşke disiplinli davransaydı. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi. Keşke... Keşke... Keşke..."
Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
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Ekrem İmamoğlu'ndan teğmenler hakkındaki ihraç talebi kararına tepki: 'Tüm desteğimle yanlarında olacağım'
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