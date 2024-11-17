Ahmet Hakan'dan Ebru Eroğlu yorumu: 'Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi'

"Teğmen Ebru hakkındaki soruşturmanın nedeni, kılıç çekip mezunlara yemin ettirerek resmî tören kapsamının dışına çıkması. Bir disiplin mesleği olan askerliğin daha ilk adımında sergilediği bu disiplin dışı tutumdur. Kara Harp Okulu’nu dönem birincisi olarak tamamlamak, kuşkusuz büyük bir başarı. Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır: Keşke böyle olmasaydı. Keşke disiplinli davransaydı. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi. Keşke... Keşke... Keşke..."