https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/ahmet-hakandan-ebru-eroglu-yorumu-keske-gaza-gelip-boyle-bir-gosterinin-basini-cekmeseydi-1090489231.html
Ahmet Hakan'dan Ebru Eroğlu yorumu: 'Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi'
Ahmet Hakan'dan Ebru Eroğlu yorumu: 'Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan teğmenlere ilişkin soruşturma hakkında "Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi" dedi. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T10:49+0300
2024-11-17T10:49+0300
2024-11-17T10:49+0300
türkiye
ahmet hakan
ebru eroğlu
teğmen
atatürk
kılıç
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Ahmet Hakan, kılıçlı yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin "Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ekrem-imamoglundan-tegmenler-hakkindaki-ihrac-talebi-kararina-tepki-tum-destegimle-yanlarinda-1090483583.html
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ebru eroğlu, teğmen ebru eroğlu, ebru eroğlu son dakika,i ebru eroğlu ceza, ebru eroğlu soruşturma
Ahmet Hakan'dan Ebru Eroğlu yorumu: 'Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi'
Ahmet Hakan teğmenlere ilişkin soruşturma hakkında "Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi" dedi.
Ahmet Hakan, kılıçlı yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz
' sloganı attıkları sebebiyle
haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin "Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi" dedi.
"Teğmen Ebru hakkındaki soruşturmanın nedeni, kılıç çekip mezunlara yemin ettirerek resmî tören kapsamının dışına çıkması. Bir disiplin mesleği olan askerliğin daha ilk adımında sergilediği bu disiplin dışı tutumdur. Kara Harp Okulu’nu dönem birincisi olarak tamamlamak, kuşkusuz büyük bir başarı. Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır: Keşke böyle olmasaydı. Keşke disiplinli davransaydı. Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi. Keşke... Keşke... Keşke..."