https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/kas-adliyesinde-makam-tuvaleti-gerginligi-1083890055.html

Kaş Adliyesi'nde 'makam tuvaleti' gerginliği

Kaş Adliyesi'nde 'makam tuvaleti' gerginliği

Sputnik Türkiye

Kaş Adliyesi’nde Başsavcı ile avukat arasında, 'tuvalet' tartışması yaşandı. İddiaya göre Başsavcı avukattan "Burası personel tuvaleti" diyerek tuvaleti... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T13:43+0300

2024-05-16T13:43+0300

2024-05-16T13:43+0300

adliye

kaş

antalya

başsavcı

tuvalet

yaşam

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre avukat baro odasındaki anahtarı alarak tuvalete doğru yürümeye başladı. O sırada Kaş Adliyesi Başsavcı da tuvalete giriyordu.Avukat, elindeki anahtarla kapıyı açmak üzereyken Başsavcı, "Beyefendi burası personel tuvaleti. Aşağıda tuvalet var" diyerek tuvaletten çıkmasını istedi. Tüzen ise "Ben de avukatım. Kaş avukatıyım" dedi. Başsavcı, “Burası personel tuvaleti. Kullanamazsın” dedi ve dışarı çıkmasını istedi.Tartışmaya dönüşen olayda Başsavcı avukata, ''Ben başsavcıyım. Bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum" diyen Başsavcı'ya, avukat, “Avukatım ve bu tuvaleti kullanma hakkım var" karşılığını verdi.Avukat , yaşananlara ilişkin olayın tanıklarının imzasıyla tutanak tuttu.Bu sırada Başsavcı, adliye polisi ile koruma polisini yanına çağırdı. Başsavcı, polislerden, avukatı tuvaletten çıkarması talimatı verdi. Avukat, bu talimata karşılık tuvaletten çıkmayacağını söylese de, polisler, kendisini çıkarmak için hamle yaptı.Polislerden biri tuvaletin kapısında beklerken, Başsavcı'nın koruma polisi avukatın yanına gelerek avukatı zorla tuvaletten çıkardı.Tutanakta yer alan ifadeye göre olay sonrasında Baro odasına geçen avukatın sicilini almak üzere idari işler sorumlusu görevlendirildi.

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