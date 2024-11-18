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ABD'nin New York kentinde bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin New York kentinde bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 51 yaşındaki zanlı 3 kişiye bıçaklı saldırıda bulundu. Manhattan'da erkek sığınma evinde yaşadığı tespit... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T21:52+0300
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ABD'nin Manhattan bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki zanlı 3 kişiyi farklı sokaklarda bıçakladı.Amerika Birleşik Devletleri'nde erkek sığınma evinde yaşayan 51 yaşındaki zanlı Manhattan'da bulunan 19'uncu caddede 30 yaşındaki inşaat işçisini, 30. caddede bulunan 67 yaşındaki adamı, 42.caddede ise bir kadını bıçakladığı ifade edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis bıçaklanan iki adamın hayatını kaybettiğini açıkladı. 51 yaşındaki katilin bıçakladığı kişileri tanımadığı ve herhangi bir sebep bulunmadan rastgele cinayetler işlediği belirtildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams olayın bir taksi şoförünün ihbarı ile çözüldüğünü duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/new-york-metrosunda-subway-surfing-akimi-nedeniyle-bu-yil-6-genc-hayatini-kaybetti-1089996654.html
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abd, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, new york, ölü, yaralı, ağır yaralı, manhattan, polis
abd, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, new york, ölü, yaralı, ağır yaralı, manhattan, polis

ABD'nin New York kentinde bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

21:52 18.11.2024 (güncellendi: 21:55 18.11.2024)
© AAABD polisi
ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 51 yaşındaki zanlı 3 kişiye bıçaklı saldırıda bulundu. Manhattan'da erkek sığınma evinde yaşadığı tespit edilen şahsın kurbanlarını rastgele seçtiği ve 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ABD'nin Manhattan bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki zanlı 3 kişiyi farklı sokaklarda bıçakladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde erkek sığınma evinde yaşayan 51 yaşındaki zanlı Manhattan'da bulunan 19'uncu caddede 30 yaşındaki inşaat işçisini, 30. caddede bulunan 67 yaşındaki adamı, 42.caddede ise bir kadını bıçakladığı ifade edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis bıçaklanan iki adamın hayatını kaybettiğini açıkladı.
51 yaşındaki katilin bıçakladığı kişileri tanımadığı ve herhangi bir sebep bulunmadan rastgele cinayetler işlediği belirtildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams olayın bir taksi şoförünün ihbarı ile çözüldüğünü duyurdu.
metro surfing - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
DÜNYA
New York metrosunda 'subway surfing' akımı nedeniyle bu yıl 6 genç hayatını kaybetti
4 Kasım, 10:51
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