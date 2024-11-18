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ABD'de E.Coli skandalı: Fastfood zincirinden sonra marketlerdeki havuçlarda tespit edildi, 1 kişi öldü
ABD'de E.Coli skandalı: Fastfood zincirinden sonra marketlerdeki havuçlarda tespit edildi, 1 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Eylül ayında ABD'nin birçok eyaletindeki fastfood restoranlarının müşterilerinde görülen E.Coli bakterisi, şimdide bir çiftliğin marketlerde satışa sunduğu... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T11:32+0300
2024-11-18T11:32+0300
dünya
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e.coli
koli basili
salgın
hastalık
escherichia coli
havuç
soğan
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ABD'nin 18 eyaletinde marketlerde satılan havuçlarda koli basili (E.Coli bakterisi) tespit edildi, enfeksiyon kapan bir kişi hayatını kaybetti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, koli basili bakterisinin Kaliforniya merkezli bir çiftliğin marketlere dağıttığı havuçlardan kaynaklandığı söyleniyor. Bildirilen 39 hastadan 15'inin hastanede yattığı ve bir kişinin öldüğü açıklandı. Çiftliğin, marketlere dağıtılan havuçları geri çağırdığı belirtildi. Ayrıca, havuçları satın alan müşterilerin de tüketmeden önce ürünleri kontrol etmesi çağrısında bulunuldu.Koli basili bakterisinin sebep olduğu enfeksiyonun çoğu New York, Minnesota, Washington, California ve Oregon eyaletleri olmak üzere toplam 18 eyalette görüldüğü söyleniyor. ABD, yakın zamanda başka bir koli basili salgını skandalına karışmıştı. 14 eyaletinde McDonald's restoranlarında, hamburgerlerin içine konulan çiğ soğanlarda E.coli bakterisi tespit edilmiş, 104 kişi enfekte olmuştu.Escherichia coli (E.Coli) bakterisi nedir?Escherichia coli, kısaca E.coli, olarak bilinen bakteri memeli canlıların kalın bağırsağında yaşar. İnsanların ve hayvanların gastrointestinal yollarında birçok bakteriyel enfeksiyonun en sık nedenlerinden biri olan E.coli bakterisinin en sık bulaşma yolu yiyecek kaynaklıdır. Genellikle iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerde, süt ve süt ürünlerinde, iyi temizlenmemiş sebze ve meyvelerin yenmesi yoluyla bulaşır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/mcdonaldsda-ecoli-skandali-buyuyor-abdnin-13-eyaletinde-enfeksiyonlu-sayisi-90a-cikti-1089894387.html
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ABD'de E.Coli skandalı: Fastfood zincirinden sonra marketlerdeki havuçlarda tespit edildi, 1 kişi öldü

11:32 18.11.2024
© AAhavuç
havuç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Eylül ayında ABD'nin birçok eyaletindeki fastfood restoranlarının müşterilerinde görülen E.Coli bakterisi, şimdide bir çiftliğin marketlerde satışa sunduğu havuçlarda tespit edildi. 18 eyalette hastalanan 39 kişiden biri öldü.
ABD'nin 18 eyaletinde marketlerde satılan havuçlarda koli basili (E.Coli bakterisi) tespit edildi, enfeksiyon kapan bir kişi hayatını kaybetti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, koli basili bakterisinin Kaliforniya merkezli bir çiftliğin marketlere dağıttığı havuçlardan kaynaklandığı söyleniyor. Bildirilen 39 hastadan 15'inin hastanede yattığı ve bir kişinin öldüğü açıklandı.
Çiftliğin, marketlere dağıtılan havuçları geri çağırdığı belirtildi. Ayrıca, havuçları satın alan müşterilerin de tüketmeden önce ürünleri kontrol etmesi çağrısında bulunuldu.
Koli basili bakterisinin sebep olduğu enfeksiyonun çoğu New York, Minnesota, Washington, California ve Oregon eyaletleri olmak üzere toplam 18 eyalette görüldüğü söyleniyor.
ABD, yakın zamanda başka bir koli basili salgını skandalına karışmıştı. 14 eyaletinde McDonald's restoranlarında, hamburgerlerin içine konulan çiğ soğanlarda E.coli bakterisi tespit edilmiş, 104 kişi enfekte olmuştu.

Escherichia coli (E.Coli) bakterisi nedir?

Escherichia coli, kısaca E.coli, olarak bilinen bakteri memeli canlıların kalın bağırsağında yaşar. İnsanların ve hayvanların gastrointestinal yollarında birçok bakteriyel enfeksiyonun en sık nedenlerinden biri olan E.coli bakterisinin en sık bulaşma yolu yiyecek kaynaklıdır. Genellikle iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerde, süt ve süt ürünlerinde, iyi temizlenmemiş sebze ve meyvelerin yenmesi yoluyla bulaşır.
hamburger - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
YAŞAM
McDonald's'da E.coli skandalı büyüyor: ABD'nin 13 eyaletinde enfeksiyonlu sayısı 90'a çıktı
31 Ekim, 16:28
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