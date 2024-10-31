https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/mcdonaldsda-ecoli-skandali-buyuyor-abdnin-13-eyaletinde-enfeksiyonlu-sayisi-90a-cikti-1089894387.html
McDonald's'da E.coli skandalı büyüyor: ABD'nin 13 eyaletinde enfeksiyonlu sayısı 90'a çıktı
McDonald's'da E.coli skandalı büyüyor: ABD'nin 13 eyaletinde enfeksiyonlu sayısı 90'a çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'nin 13 eyaletinde görülen E.coli salgını vakaları artmaya devam ediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre bakteri, hamburgerdeki soğandan geçti... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T16:28+0300
2024-10-31T16:28+0300
2024-10-31T16:28+0300
yaşam
abd
montana
colorado
escherichia coli
hemolitik üremik sendromu (hüs)
e.coli
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
disease control and prevention (cdc)
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ABD'de ünlü fast food zinciri olan Mc Donald's restoranlarında E.Coli bakterisi skandalı giderek büyüyor. Hastalık Kontrol be Önleme Merkezleri'nin (CDC) yaptığı açıklamaya göre Mc Donald's'ın Quarter Pounder hamburgerleriyle ilişkili E.Coli salgınındaki vaka sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.CDC, ABD'nin 13 eyaletinde E. coli bakteri salgınının görüldüğünü, vakaların çoğunluğunun Colorado ve Montana eyaletlerinde olduğunu bildirdi. Vakaların 27 Eylül ile 16 Ekim tarihleri arasında görüldüğü bildirilirken CDC'ye göre en az 27 kişi hastaneye kaldırılırken iki kişide HÜS gelişti. Salgınla bağlantılı olarak 1 ölüm gerçekleştiği, ölen kişinin HÜS geliştiren iki kişiden biri olmadığı duyuruldu.Soğandan olduğu düşünülüyorHastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüşülen hastaların çoğu Mc Donald's'ta Quarter Pounder hamburgeri yediklerini söylüyor. Merkez, menü içeriğinde kullanılan taze dilimlenmiş soğanların salgının muhtemel kaynağı olduğunu belirtirken fast food zinciri hamburgerlerinde dilimlenmiş soğan kullanmayı bıraktıklarını bildirdi. Şubelere gönderilen soğanların tedarik firmasının ürünlerini geri çektiği açıklanırken E.coli salgınının, tedarikçi firmanın Mc Donald's şubelerinden soğanları kaldırmak için harekete geçmesinden önce meydana geldiği duyuruldu.Escherichia coli (E.Coli) bakterisi nedir?Escherichia coli, kısaca E.coli, olarak bilinen bakteri memeli canlıların kalın bağırsağında yaşar. İnsanların ve hayvanların gastrointestinal yollarında birçok bakteriyel enfeksiyonun en sık nedenlerinden biri olan E.coli bakterisinin en sık bulaşma yolu yiyecek kaynaklıdır. Genellikle iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerde, süt ve süt ürünlerinde, iyi temizlenmemiş sebze ve meyvelerin yenmesi yoluyla bulaşır.E.coli bakterisi belirtileri nelerdir?Hastalığın erken belirtileri, ateş, halsizlik, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve kanlı ishaldir. Bağışıklık sistemi nispeten zayıf olan insanlarda, çoğunlukla çocuk ve yaşlılarda semptomları daha ağır görülür. Hastalığın hayatı tehdit eden şekli Hemolitik Üremik Sendromu'dur (HÜS). Böbrek yetmezliği, kırmızı kan hücre yıkımı ile ilerleyen kansızlık ve pıhtılaşma sorunları oluşturur. E.coli bakterisi enfeksiyonlarının yüzde 10'unda HÜS gerçekleşir ve HÜS olan hastaların yüzde 25'inde nöbet geçirme, felç ve koma gibi sinir sistemi bozuklukları görülürken yüzde 50'sinde kalıcı böbrek yetmezliği oluşur. HÜS hastalarının yüzde 3 ila yüzde 5'i ölür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/iklim-degisikligi-etkisi-mi-fuji-daginda-son-130-yilin-rekoru-kirildi-bu-yil-hic-kar-yagmadi-1089888418.html
montana
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e coli nedir, e coli bakterisi nedir, e coli nasıl bulaşır, e coli hastalığı, e coli tedavisi, e coli tedavi, e coli test kiti, e coli test, mcdonald's e coli,
McDonald's'da E.coli skandalı büyüyor: ABD'nin 13 eyaletinde enfeksiyonlu sayısı 90'a çıktı
ABD'nin 13 eyaletinde görülen E.coli salgını vakaları artmaya devam ediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre bakteri, hamburgerdeki soğandan geçti. Mc Donald's fast food şubelerine tedarik yapan şirketin gönderdikleri soğanları geri çağırdığı bildirilirken salgından kaynaklı toplamda 90 vaka olduğu ve 1 kişinin öldüğü duyuruldu.
ABD'de ünlü fast food zinciri olan Mc Donald's restoranlarında E.Coli bakterisi skandalı giderek büyüyor. Hastalık Kontrol be Önleme Merkezleri'nin (CDC) yaptığı açıklamaya göre Mc Donald's'ın Quarter Pounder hamburgerleriyle ilişkili E.Coli salgınındaki vaka sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.
CDC, ABD'nin 13 eyaletinde E. coli bakteri salgınının görüldüğünü, vakaların çoğunluğunun Colorado ve Montana eyaletlerinde olduğunu bildirdi. Vakaların 27 Eylül ile 16 Ekim tarihleri arasında görüldüğü bildirilirken CDC'ye göre en az 27 kişi hastaneye kaldırılırken iki kişide HÜS gelişti. Salgınla bağlantılı olarak 1 ölüm gerçekleştiği, ölen kişinin HÜS geliştiren iki kişiden biri olmadığı duyuruldu.
Soğandan olduğu düşünülüyor
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüşülen hastaların çoğu Mc Donald's'ta Quarter Pounder hamburgeri yediklerini söylüyor. Merkez, menü içeriğinde kullanılan taze dilimlenmiş soğanların salgının muhtemel kaynağı olduğunu belirtirken fast food zinciri hamburgerlerinde dilimlenmiş soğan kullanmayı bıraktıklarını bildirdi.
Şubelere gönderilen soğanların tedarik firmasının ürünlerini geri çektiği açıklanırken E.coli salgınının, tedarikçi firmanın Mc Donald's şubelerinden soğanları kaldırmak için harekete geçmesinden önce meydana geldiği duyuruldu.
Escherichia coli (E.Coli) bakterisi nedir?
Escherichia coli, kısaca E.coli, olarak bilinen bakteri memeli canlıların kalın bağırsağında yaşar. İnsanların ve hayvanların gastrointestinal yollarında birçok bakteriyel enfeksiyonun en sık nedenlerinden biri olan E.coli bakterisinin en sık bulaşma yolu yiyecek kaynaklıdır. Genellikle iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerde, süt ve süt ürünlerinde, iyi temizlenmemiş sebze ve meyvelerin yenmesi yoluyla bulaşır.
E.coli bakterisi belirtileri nelerdir?
Hastalığın erken belirtileri, ateş, halsizlik, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve kanlı ishaldir. Bağışıklık sistemi nispeten zayıf olan insanlarda, çoğunlukla çocuk ve yaşlılarda semptomları daha ağır görülür. Hastalığın hayatı tehdit eden şekli Hemolitik Üremik Sendromu'dur (HÜS). Böbrek yetmezliği, kırmızı kan hücre yıkımı ile ilerleyen kansızlık ve pıhtılaşma sorunları oluşturur. E.coli bakterisi enfeksiyonlarının yüzde 10'unda HÜS gerçekleşir ve HÜS olan hastaların yüzde 25'inde nöbet geçirme, felç ve koma gibi sinir sistemi bozuklukları görülürken yüzde 50'sinde kalıcı böbrek yetmezliği oluşur. HÜS hastalarının yüzde 3 ila yüzde 5'i ölür.