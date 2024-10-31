McDonald's'da E.coli skandalı büyüyor: ABD'nin 13 eyaletinde enfeksiyonlu sayısı 90'a çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi iddianamesi: ‘Hastane sahipleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yok’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mafyalaşan site yönetimlerine karşı atılması gereken adımlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de beyin göçü alarm veriyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran, İsrail'e yanıt verirse ABD bunu bir bahane olarak kullanabilir'
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
YOL ARKADAŞI
'Al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha'
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
20:04
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm Süreci'nin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Öğretmenlikten müzisyenliğe: Maral Ataman'ın eğlenceli öyküsü
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka zirvesi: ‘Şirketler rekabet yerine işbirliği yaparak birlikte büyümeyi amaçlıyor’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık, yoksulluk sınırı rakamları belli oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Esenyurt düşerse İstanbul düşer mi?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:09
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
19:53
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/mcdonaldsda-ecoli-skandali-buyuyor-abdnin-13-eyaletinde-enfeksiyonlu-sayisi-90a-cikti-1089894387.html
McDonald's'da E.coli skandalı büyüyor: ABD'nin 13 eyaletinde enfeksiyonlu sayısı 90'a çıktı
McDonald's'da E.coli skandalı büyüyor: ABD'nin 13 eyaletinde enfeksiyonlu sayısı 90'a çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'nin 13 eyaletinde görülen E.coli salgını vakaları artmaya devam ediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre bakteri, hamburgerdeki soğandan geçti... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T16:28+0300
2024-10-31T16:28+0300
yaşam
abd
montana
colorado
escherichia coli
hemolitik üremik sendromu (hüs)
e.coli
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
disease control and prevention (cdc)
e coli nedir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102269/46/1022694666_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_39e202356d6d5c2be72ac460a8260a99.jpg
ABD'de ünlü fast food zinciri olan Mc Donald's restoranlarında E.Coli bakterisi skandalı giderek büyüyor. Hastalık Kontrol be Önleme Merkezleri'nin (CDC) yaptığı açıklamaya göre Mc Donald's'ın Quarter Pounder hamburgerleriyle ilişkili E.Coli salgınındaki vaka sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.CDC, ABD'nin 13 eyaletinde E. coli bakteri salgınının görüldüğünü, vakaların çoğunluğunun Colorado ve Montana eyaletlerinde olduğunu bildirdi. Vakaların 27 Eylül ile 16 Ekim tarihleri arasında görüldüğü bildirilirken CDC'ye göre en az 27 kişi hastaneye kaldırılırken iki kişide HÜS gelişti. Salgınla bağlantılı olarak 1 ölüm gerçekleştiği, ölen kişinin HÜS geliştiren iki kişiden biri olmadığı duyuruldu.Soğandan olduğu düşünülüyorHastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüşülen hastaların çoğu Mc Donald's'ta Quarter Pounder hamburgeri yediklerini söylüyor. Merkez, menü içeriğinde kullanılan taze dilimlenmiş soğanların salgının muhtemel kaynağı olduğunu belirtirken fast food zinciri hamburgerlerinde dilimlenmiş soğan kullanmayı bıraktıklarını bildirdi. Şubelere gönderilen soğanların tedarik firmasının ürünlerini geri çektiği açıklanırken E.coli salgınının, tedarikçi firmanın Mc Donald's şubelerinden soğanları kaldırmak için harekete geçmesinden önce meydana geldiği duyuruldu.Escherichia coli (E.Coli) bakterisi nedir?Escherichia coli, kısaca E.coli, olarak bilinen bakteri memeli canlıların kalın bağırsağında yaşar. İnsanların ve hayvanların gastrointestinal yollarında birçok bakteriyel enfeksiyonun en sık nedenlerinden biri olan E.coli bakterisinin en sık bulaşma yolu yiyecek kaynaklıdır. Genellikle iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerde, süt ve süt ürünlerinde, iyi temizlenmemiş sebze ve meyvelerin yenmesi yoluyla bulaşır.E.coli bakterisi belirtileri nelerdir?Hastalığın erken belirtileri, ateş, halsizlik, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve kanlı ishaldir. Bağışıklık sistemi nispeten zayıf olan insanlarda, çoğunlukla çocuk ve yaşlılarda semptomları daha ağır görülür. Hastalığın hayatı tehdit eden şekli Hemolitik Üremik Sendromu'dur (HÜS). Böbrek yetmezliği, kırmızı kan hücre yıkımı ile ilerleyen kansızlık ve pıhtılaşma sorunları oluşturur. E.coli bakterisi enfeksiyonlarının yüzde 10'unda HÜS gerçekleşir ve HÜS olan hastaların yüzde 25'inde nöbet geçirme, felç ve koma gibi sinir sistemi bozuklukları görülürken yüzde 50'sinde kalıcı böbrek yetmezliği oluşur. HÜS hastalarının yüzde 3 ila yüzde 5'i ölür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/iklim-degisikligi-etkisi-mi-fuji-daginda-son-130-yilin-rekoru-kirildi-bu-yil-hic-kar-yagmadi-1089888418.html
montana
colorado
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102269/46/1022694666_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_d1b1c5fc13ffd07c790fdfa4da46811a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
e coli nedir, e coli bakterisi nedir, e coli nasıl bulaşır, e coli hastalığı, e coli tedavisi, e coli tedavi, e coli test kiti, e coli test, mcdonald's e coli,
e coli nedir, e coli bakterisi nedir, e coli nasıl bulaşır, e coli hastalığı, e coli tedavisi, e coli tedavi, e coli test kiti, e coli test, mcdonald's e coli,

McDonald's'da E.coli skandalı büyüyor: ABD'nin 13 eyaletinde enfeksiyonlu sayısı 90'a çıktı

16:28 31.10.2024
© Flickrhamburger
hamburger - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© Flickr
Abone ol
ABD'nin 13 eyaletinde görülen E.coli salgını vakaları artmaya devam ediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre bakteri, hamburgerdeki soğandan geçti. Mc Donald's fast food şubelerine tedarik yapan şirketin gönderdikleri soğanları geri çağırdığı bildirilirken salgından kaynaklı toplamda 90 vaka olduğu ve 1 kişinin öldüğü duyuruldu.
ABD'de ünlü fast food zinciri olan Mc Donald's restoranlarında E.Coli bakterisi skandalı giderek büyüyor. Hastalık Kontrol be Önleme Merkezleri'nin (CDC) yaptığı açıklamaya göre Mc Donald's'ın Quarter Pounder hamburgerleriyle ilişkili E.Coli salgınındaki vaka sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.
CDC, ABD'nin 13 eyaletinde E. coli bakteri salgınının görüldüğünü, vakaların çoğunluğunun Colorado ve Montana eyaletlerinde olduğunu bildirdi. Vakaların 27 Eylül ile 16 Ekim tarihleri arasında görüldüğü bildirilirken CDC'ye göre en az 27 kişi hastaneye kaldırılırken iki kişide HÜS gelişti. Salgınla bağlantılı olarak 1 ölüm gerçekleştiği, ölen kişinin HÜS geliştiren iki kişiden biri olmadığı duyuruldu.

Soğandan olduğu düşünülüyor

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüşülen hastaların çoğu Mc Donald's'ta Quarter Pounder hamburgeri yediklerini söylüyor. Merkez, menü içeriğinde kullanılan taze dilimlenmiş soğanların salgının muhtemel kaynağı olduğunu belirtirken fast food zinciri hamburgerlerinde dilimlenmiş soğan kullanmayı bıraktıklarını bildirdi.
Şubelere gönderilen soğanların tedarik firmasının ürünlerini geri çektiği açıklanırken E.coli salgınının, tedarikçi firmanın Mc Donald's şubelerinden soğanları kaldırmak için harekete geçmesinden önce meydana geldiği duyuruldu.

Escherichia coli (E.Coli) bakterisi nedir?

Escherichia coli, kısaca E.coli, olarak bilinen bakteri memeli canlıların kalın bağırsağında yaşar. İnsanların ve hayvanların gastrointestinal yollarında birçok bakteriyel enfeksiyonun en sık nedenlerinden biri olan E.coli bakterisinin en sık bulaşma yolu yiyecek kaynaklıdır. Genellikle iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerde, süt ve süt ürünlerinde, iyi temizlenmemiş sebze ve meyvelerin yenmesi yoluyla bulaşır.

E.coli bakterisi belirtileri nelerdir?

Hastalığın erken belirtileri, ateş, halsizlik, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve kanlı ishaldir. Bağışıklık sistemi nispeten zayıf olan insanlarda, çoğunlukla çocuk ve yaşlılarda semptomları daha ağır görülür. Hastalığın hayatı tehdit eden şekli Hemolitik Üremik Sendromu'dur (HÜS). Böbrek yetmezliği, kırmızı kan hücre yıkımı ile ilerleyen kansızlık ve pıhtılaşma sorunları oluşturur. E.coli bakterisi enfeksiyonlarının yüzde 10'unda HÜS gerçekleşir ve HÜS olan hastaların yüzde 25'inde nöbet geçirme, felç ve koma gibi sinir sistemi bozuklukları görülürken yüzde 50'sinde kalıcı böbrek yetmezliği oluşur. HÜS hastalarının yüzde 3 ila yüzde 5'i ölür.
Fuji Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
YAŞAM
İklim değişikliği etkisi mi? Fuji Dağı'nda son 130 yılın rekoru kırıldı: Bu yıl hiç kar yağmadı
14:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала