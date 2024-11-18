https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/3-ilde-kar-yagisi-kar-kalinligi-10-santimetreye-ulasti-1090511900.html
3 ilde kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
3 ilde kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Sputnik Türkiye
Kars ve Ardahan'da il merkezine, Ağrı ile Tunceli'de ise yüksek kesimlere kar yağdı. Sarıkamış Kayak Merkezi ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 10... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T12:48+0300
2024-11-18T12:48+0300
2024-11-18T12:48+0300
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kar
kar yağışı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ardahan
kars
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 2 ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Kars'ta gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.Yollar, caddeler ile araçların karla kaplandığı kentte, soğuk hava da etkili oldu.Sarıkamış ilçesinde gece başlayan kar gün içinde de etkisini sürdürdü. Ara tatil sonrası dersbaşı yapan çocuklar okul bahçelerinde kar topu oynadı.Sarıkamış Kayak Merkezi ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.ArdahanArdahan’da da kar yağışı etkisini gösterdi.İl merkezinde kısa süreli yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.Şehrin yüksek noktaları da karla kaplandı.AğrıAğrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.Soğuk havanın hakim olduğu şehirde, yüksek rakımdaki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.Yağışla kenti çevreleyen dağlar da beyaza büründü.TunceliTunceli’de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yüksek kesimlerde kara dönüştü.Yağış sonrası Pülümür ve Ovacık ilçelerindeki yaklaşık 3 bin rakımlı dağların zirveleri beyaza büründü.Sis bulutuyla kaplanan dağlar, güzel manzaralar oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/orhan-sen-meteorolojik-olaylari-art-arda-gorecegiz-diyerek-uyardi-istanbul-icin-tarih-verdi-marmara-1090507295.html
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kar, kar yağışı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ardahan, kars, ağrı
kar, kar yağışı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ardahan, kars, ağrı
3 ilde kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Kars ve Ardahan'da il merkezine, Ağrı ile Tunceli'de ise yüksek kesimlere kar yağdı. Sarıkamış Kayak Merkezi ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 2 ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Kars'ta gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Yollar, caddeler ile araçların karla kaplandığı kentte, soğuk hava da etkili oldu.
Sarıkamış ilçesinde gece başlayan kar gün içinde de etkisini sürdürdü. Ara tatil sonrası dersbaşı yapan çocuklar okul bahçelerinde kar topu oynadı.
Sarıkamış Kayak Merkezi ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Ardahan’da da kar yağışı etkisini gösterdi.
İl merkezinde kısa süreli yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Şehrin yüksek noktaları da karla kaplandı.
Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Soğuk havanın hakim olduğu şehirde, yüksek rakımdaki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışla kenti çevreleyen dağlar da beyaza büründü.
Tunceli’de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Yağış sonrası Pülümür ve Ovacık ilçelerindeki yaklaşık 3 bin rakımlı dağların zirveleri beyaza büründü.
Sis bulutuyla kaplanan dağlar, güzel manzaralar oluşturdu.