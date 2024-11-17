https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/zafer-partisi-lideri-ozdag-ne-zaman-olursa-olsun-buyuk-kurultayimiz-sonrasinda-biz-sokaklarda-1090497597.html

Zafer Partisi lideri Özdağ: Ne zaman olursa olsun büyük kurultayımız sonrasında biz sokaklarda seçime hazır olacağız

Zafer Partisi lideri Özdağ: Ne zaman olursa olsun büyük kurultayımız sonrasında biz sokaklarda seçime hazır olacağız

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, seçimlerin 2028 yılında olacağının ifade edildiğini belirterek, ne zaman olursa olsun büyük kurultay sonrasında sokaklarda... 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T20:59+0300

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politika

ümit özdağ

genel seçim

seçim

erken seçim

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ partisinin Küçükçekmece'de düzenlenen İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi.Erken seçim gündemiyle ilgili konuşan Özdağ, ne zaman olursa olsun seçime hazır olacaklarını belirtti.Teşkilat olarak sokakta, pazarda, tarlada halkı örgütleyeceklerini ve Zafer Partisi'ne kazandıracaklarını ifade eden Ümit Özdağ teşkilatçılığın halkı severek, halkın düşüncelerine saygı duyarak ve dinleyerek yapıldığını dile getirdi.Özdağ açıklamasında şunları söyledi:Emeksiz zafer kazanamayacaklarını aktaran Özdağ, fedakarlık yapmadan zafere ulaşamayacaklarını dile getirdi.Özdağ, bundan sonra da öyle yapacaklarını kaydederek, "Geldiğimiz nokta önemli. Hepimiz bunu görüyoruz. 3 seneyi aşan bir süredir zor şartlarda, saldırılar altında, kazıya kazıya bir noktaya geldik, güzel bir noktaya geldik. Daha net söyleyeyim. Hadi bu pazar seçime gidelim. Zafer parlamentoda. Burada sorunumuz yok. Ama yetmez" dedi.Zafer Partisi'nin siyasal rant, makam, mevki mücadelesinin verildiği bir sistem partisi olmadığını söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi gerçek idealistlerin, Türk milletinin hukukunu, refahını, egemenliğini ve güvenliğini sağlama mücadelesi verdikleri Kuvayımilliye'dir" ifadelerini kullandı.

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