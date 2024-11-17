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Zafer Partisi lideri Özdağ: Ne zaman olursa olsun büyük kurultayımız sonrasında biz sokaklarda seçime hazır olacağız
Zafer Partisi lideri Özdağ: Ne zaman olursa olsun büyük kurultayımız sonrasında biz sokaklarda seçime hazır olacağız
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, seçimlerin 2028 yılında olacağının ifade edildiğini belirterek, ne zaman olursa olsun büyük kurultay sonrasında sokaklarda... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T20:59+0300
2024-11-17T21:00+0300
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ partisinin Küçükçekmece'de düzenlenen İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi.Erken seçim gündemiyle ilgili konuşan Özdağ, ne zaman olursa olsun seçime hazır olacaklarını belirtti.Teşkilat olarak sokakta, pazarda, tarlada halkı örgütleyeceklerini ve Zafer Partisi'ne kazandıracaklarını ifade eden Ümit Özdağ teşkilatçılığın halkı severek, halkın düşüncelerine saygı duyarak ve dinleyerek yapıldığını dile getirdi.Özdağ açıklamasında şunları söyledi:Emeksiz zafer kazanamayacaklarını aktaran Özdağ, fedakarlık yapmadan zafere ulaşamayacaklarını dile getirdi.Özdağ, bundan sonra da öyle yapacaklarını kaydederek, "Geldiğimiz nokta önemli. Hepimiz bunu görüyoruz. 3 seneyi aşan bir süredir zor şartlarda, saldırılar altında, kazıya kazıya bir noktaya geldik, güzel bir noktaya geldik. Daha net söyleyeyim. Hadi bu pazar seçime gidelim. Zafer parlamentoda. Burada sorunumuz yok. Ama yetmez" dedi.Zafer Partisi'nin siyasal rant, makam, mevki mücadelesinin verildiği bir sistem partisi olmadığını söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi gerçek idealistlerin, Türk milletinin hukukunu, refahını, egemenliğini ve güvenliğini sağlama mücadelesi verdikleri Kuvayımilliye'dir" ifadelerini kullandı.
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Zafer Partisi lideri Özdağ: Ne zaman olursa olsun büyük kurultayımız sonrasında biz sokaklarda seçime hazır olacağız

20:59 17.11.2024 (güncellendi: 21:00 17.11.2024)
© AA / Cemal YurttaşZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, seçimlerin 2028 yılında olacağının ifade edildiğini belirterek, ne zaman olursa olsun büyük kurultay sonrasında sokaklarda seçime hazır olacaklarını söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ partisinin Küçükçekmece'de düzenlenen İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi.
Erken seçim gündemiyle ilgili konuşan Özdağ, ne zaman olursa olsun seçime hazır olacaklarını belirtti.
Teşkilat olarak sokakta, pazarda, tarlada halkı örgütleyeceklerini ve Zafer Partisi'ne kazandıracaklarını ifade eden Ümit Özdağ teşkilatçılığın halkı severek, halkın düşüncelerine saygı duyarak ve dinleyerek yapıldığını dile getirdi.
Özdağ açıklamasında şunları söyledi:

"Halkı severseniz halk da sizi sever. Halk kendisine, yukarıdan bakanları tanıyor ve sevmiyor. Sokaklarda yürümeden, dedelerle, ninelerle, teyzelerle, halalarla konuşmadan, hatır sormadan zafere ilerleyemeyiz. Bulunduğumuz hiçbir makam bizi yüceltmez. Makamı yüceltecek olan halkın bize olan sevgisidir ve bu da halkla sürekli temas kurmakla, halka sokakta varlığımızı göstermekle olur ve hep birlikte bunu yapacağız. Seçimlerin 2028'te olacağı ifade ediliyor. Ne zaman olursa olsun büyük kurultayımız sonrasında biz sokaklarda seçime hazır olacağız. Parlamentoda değiliz ama bütün Türkiye'yi, sokakları, meydanları, parlamento yapacağız."

Emeksiz zafer kazanamayacaklarını aktaran Özdağ, fedakarlık yapmadan zafere ulaşamayacaklarını dile getirdi.
Özdağ, bundan sonra da öyle yapacaklarını kaydederek, "Geldiğimiz nokta önemli. Hepimiz bunu görüyoruz. 3 seneyi aşan bir süredir zor şartlarda, saldırılar altında, kazıya kazıya bir noktaya geldik, güzel bir noktaya geldik. Daha net söyleyeyim. Hadi bu pazar seçime gidelim. Zafer parlamentoda. Burada sorunumuz yok. Ama yetmez" dedi.
Zafer Partisi'nin siyasal rant, makam, mevki mücadelesinin verildiği bir sistem partisi olmadığını söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi gerçek idealistlerin, Türk milletinin hukukunu, refahını, egemenliğini ve güvenliğini sağlama mücadelesi verdikleri Kuvayımilliye'dir" ifadelerini kullandı.
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